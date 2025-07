Photo: IMAGO/Maciej Rogowski

Avant même d'avoir lieu, l'anniversaire de la star Lamine Yamal avait suscité la polémique. Le recrutement des filles présentes avait été dénoncé par le mannequin, Claudio Calvo. Élue Miss Teen Europe 2022, elle affirme avoir été invitée… et avoir décliné. Elle a expliqué les raisons de son refus sur le plateau de l’émission TardeAR sur «Telecinco». Selon elle, on lui a demandé de réunir une douzaine de jeunes femmes pour la fête. Les critères? Purement physiques: «Ils se sont surtout intéressés à la taille de leur poitrine et à la couleur de leurs cheveux», assure-t-elle. Elle dit avoir eu un mauvais pressentiment, d’autant plus qu’elle ignorait la destination exacte du bateau censé accueillir la fête.

L'anniversaire de la star du FC Barcelone devait se dérouler dans la plus stricte intimité avec des règles draconiennes. Outre l'interdiction d'usage de drogues – ce qui paraît logique –, la confiscation des téléphones portables et des caméras était demandée aux invités. Le lieu précis de la fête ne leur avait été communiqué que quelques heures avant le début des réjouissances.

Quelques jours après les festivités, une polémique a éclaté en Espagne. La présence de nains à la fête pour des raisons de divertissement a forcément fait réagir. L’affaire a été révélée ce week-end par l’Association nationale des personnes de petite taille d’Espagne (ADEE), qui a dénoncé publiquement une forme de «discrimination» et une instrumentalisation «intolérable» de personnes atteintes de nanisme à des fins de divertissement.

Dans un communiqué, l’association condamne fermement les faits, pointant «l’humiliation publique que représente ce type de prestations» et déplorant qu’«en 2024, on en soit encore à utiliser des personnes de petite taille comme des objets de divertissement». L'ADEE ne vise pas seulement Lamine Yamal mais également les organisateurs de l’événement, estimant que chacun doit être tenu responsable.

«Une époque révolue»

D’après plusieurs images relayées sur les réseaux sociaux — malgré l'interdiction des appareils photos — on apercevrait en effet deux hommes de petite taille costumés et participant aux animations de la fête du joueur. Ce qui a rapidement déclenché une vague d’indignation en ligne, certains internautes accusant le «clan Yamal» d’avoir franchi une ligne rouge. À ce stade, ni Lamine Yamal ni son entourage n’ont réagi publiquement aux accusations. Le FC Barcelone, de son côté, n’a pour l'heure pas émis de commentaire officiel.

Ce n’est pas la première fois que l'association doit réagir pour un tel écart de comportement. «Ce n’est pas un cas isolé, mais un phénomène social qui doit être éradiqué par la loi et l’éducation professionnelle», précise l'ADEE dans son communiqué. L'association rappelle qu’elle mène depuis des années un combat pour faire interdire ces pratiques en Espagne et sensibiliser les personnalités publiques à leur responsabilité en matière de représentation et d’exemplarité. «Ces pratiques nous renvoient à une époque que l’on pensait révolue, où les personnes de petite taille étaient exhibées comme des curiosités», a-t-on enfoncé le clou du côté de l'organisme.