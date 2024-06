Le monde du football pleure l'ancien international camerounais Landry Nguemo

AFP Agence France-Presse

«La Fécafoot apprend juste la nouvelle du décès de l'ancien Lion indomptable, Landry Nguemo, des suites d'un accident de la circulation», a t-elle publié. Le milieu de terrain, natif de Yaoundé, a fait partie de l'équipe nationale entre 2006 et 2014. Il a passé l'essentiel de sa carrière en France.

L'AS Nancy-Lorraine, où il a débuté au centre de formation à 16 ans avant de rejoindre l'équipe première jusqu'en 2011, a partagé son «immense tristesse» sur son compte X. Entre 2011 et 2014, il a évolué avec les Girondins de Bordeaux qui adressent «leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches», peut-on lire toujours sur X. L'AS Saint-Étienne, où il est resté entre 2014 et 2015, «pleure l'un des siens» dans leur hommage sur la même plateforme.

Après des passages en Turquie et en Norvège, il avait pris sa retraite et entraînait l'équipe U16 de l'ASNL, «avec l'envie de «transmettre aux gamins» son savoir et son expérience», relate le club sur X.