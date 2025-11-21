L'aventure de l'équipe de Suisse M17 au Qatar a pris fin en quarts de finale. Opposés au Portugal, champion d'Europe en titre, les Helvètes n'ont rien pu faire (2-0).

L'équipe de Suisse n'a rien pu faire face au Portugal. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

La marche était trop haute pour l'équipe de Suisse, qui n'a jamais vraiment semblé pouvoir bousculer outre mesure un Portugal bien rôdé et surtout sûr de son football. Les Lusitaniens ont globalement dominé toute la rencontre, ne validant pas leur qualification dès la première mi-temps en raison d'un très bon Noah Brogli dans le but helvétique.

Plusieurs fois décisifs, le portier du FC Winterthour n'a en revanche rien pu faire devant Mateus Mide peu avant la fin de la première période (41e). La Nati était ainsi menée pour la première fois du tournoi et l'avantage adverse doublait quelques minutes seulement après le retour de la pause. Cruel, mais logique. La défense suisse reculait trop et laissait l'arrière gauche portugais, José Neto, armer depuis l'entrée de la surface. 2-0 à la 53e minute de jeu. La Suisse, bien timide lors des 45 minutes initiales, devait dès lors espérer un miracle pour renverser la partie et obtenir sa place en demi-finale.

L'invincibilité suisse prend fin

En face, le Portugal, sacré champion d'Europe M17 et qui se présentait avec le même onze que lors de sa finale face à la France (3-0), faisait jouer son expérience pour empêcher aux Suisses d'emballer la rencontre. Ces derniers n'obtenaient qu'une occasion franche, venue des pieds de Mladen Mijajlovic (81e). Trop peu pour espérer à minima pousser la formation du sélectionneur Bino aux tirs au but.

La très belle aventure de l'équipe de Suisse lors de ce Mondial M17 au Qatar s'arrête donc en quarts de finale. Tout comme l'invincibilité de la Nati dans la compétition (longue de 12 matches), elle qui la disputait pour la seconde fois de son histoire et qui l'a remportée en 2009.

De son côté, le Portugal affrontera le vainqueur du quart de finale opposant le Brésil au Maroc.