L'équipe de Suisse doit éviter le traquenard irlandais

Vainqueurs de l’Égypte et encore invaincus, les Suisses défient mardi l’Irlande pour une place en quarts. Face à un adversaire accrocheur, la Nati M18 devra éviter le piège et confirmer sa montée en puissance.

L'équipe de Suisse défie ce mardi l'Irlande en huitièmes de finale de la Coupe du monde M17. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir écarté l'Égypte en 16es de finale vendredi (3-1), place à l'Irlande pour l'équipe de Suisse. Une équipe qui doit sa place en huitièmes de finale à sa victoire, au terme d'une longue séance de tirs au but (9-8), face au Canada. «C'est un très bon adversaire, qui possède de bonnes qualités individuelles», note Luigi Pisino, qui espère que son équipe continuera sur sa bonne dynamique, elle qui reste invaincue dans le tournoi en quatre rencontres.

Mais surtout très convaincante, tant sur le plan offensif, avec dix buts marqués, que défensif (trois goals encaissés). De quoi offrir aux Suisses un statut officieux, mais surtout pas gage de qualification pour les quarts, de favori contre les Irlandais. Et en ce sens, la journée de samedi, qui a vu l'Allemagne être éliminée par le Burkina Faso (1-0) et la Croatie sortir face à l'Ouzbékistan (tirs au but), doit servir d'avertissement.

La Suisse devra éviter le piège irlandais

«En Suisse, on ne se rend pas toujours compte du travail effectué ailleurs. Beaucoup de pays travaillent très bien. En Europe et dans le monde. L’Ouzbékistan est excellent chez les jeunes, la Corée du Nord aussi. Le Mexique, on l’a vu, a battu l’Argentine», rappelle le sélectionneur helvétique. «Chez les jeunes, tout dépend d’une génération: il n’y a pas la stabilité d’une équipe A. Et chaque génération est différente. Nous, on avait un groupe très relevé. Certains ont banalisé notre phase de groupes, mais je le répète: c’était un des plus difficiles du tournoi.»

C'est donc sur cette expérience-là que la Nati bâtit son avenir dans cette Coupe du monde M17. Et face à l’Irlande, les jeunes Suisses seront une nouvelle fois confrontés à un style d’équipe totalement différent. Une formation, très forte physiquement, qui n’a, par exemple, pas hésité à utiliser la provocation lors des moments chauds contre le Canada. «On a déjà vécu des matches très durs mentalement, comme contre l’Égypte. À la fin, on n’est pas là pour être gentils, mais pour faire le job. Il faut être capables de s’imposer, sans tomber dans la provocation. On en parle avec les joueurs. La tension est énorme dans ce type de matches, ce n’est pas un hasard s’il y a eu beaucoup de rouges. Il faut canaliser cette énergie», avertit Luigi Pisino, qui devrait repartir avec un onze dans les grandes lignes similaires à ce qu'il a proposé depuis le début du tournoi.

«Nos 18 joueurs sont prêts»

«Faire tourner pour faire tourner n’a pas de sens. Il faut aligner la meilleure équipe possible. Parfois, on répète ce qui a bien fonctionné, parfois on change une ou deux choses selon l’adversaire. On sait que nos remplaçants sont utiles et performants. C’est une force: nos 18 joueurs sont prêts», annonce le sélectionneur genevois.

En cas de qualification, l'équipe de Suisse retrouverait en quarts de finale le Portugal ou le Mexique.