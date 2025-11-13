Luigi Pisino: «Pourquoi se mettre des limites?»

La Suisse retrouve l’Égypte en huitièmes, déterminée à poursuivre son aventure malgré la perte de son gardien titulaire. Son sélectionneur Luigi Pisino prône humilité… et ambition.

L'équipe de Suisse de Luigi Pisino affronte ce vendredi l'Egypte en 16es de finale de la Coupe du monde M17. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

L'équipe de Suisse connaît depuis mardi le nom de son premier défi de la phase à élimination directe de la Coupe du monde M17: l’Égypte. «Nous savons que l’Égypte est une très bonne équipe, avec une excellente mentalité et qui travaille beaucoup», annonce Luigi Pisino, ravi de pouvoir s'attaquer à cette phase de la compétition.

«Chaque match est désormais comme une finale», souligne le Genevois, qui ne veut pas se donner de limites. «Nous venons avec humilité et ambition. Il faut y aller une étape à la fois, mériter chaque victoire. Mais je ne vois pas pourquoi on se mettrait des limites. Chaque match est jouable», estime-t-il.

Jusqu'où peut aller cette équipe de Suisse?

Comme lors de chaque tournoi international, la Nati sait de quoi son avenir sera fait en cas de victoire ce vendredi. Les Helvètes affronteraient en huitièmes de finale le vainqueur du match entre l'Irlande et le Canada. Puis, en quarts, la Belgique, le Portugal, le Mexique ou l'Argentine, avant de peut-être disputer une demie de prestige face au Brésil ou à la France.

Mais avant de rêver à un tel avenir, les Suisses devront donc écarter de leur chemin l’Égypte, une équipe qui a terminé troisième de son groupe, derrière le Venezuela et l'Angleterre, et devant Haïti. «Ce sera un adversaire un peu différent de ceux de la phase de groupes», analyse Luigi Pisino, qui devra faire sans son gardien titulaire Théodore Pizarro.

Qui pour remplacer Théodore Pizarro?

«Il est malheureusement blessé à la cheville et est rentré en Suisse. C’est une réalité du football. Nous sommes tristes pour lui et pour nous, car il est important pour l’équipe. Mais nous avons un groupe compétitif, y compris au poste de gardien. Nous continuons sans peur», affirme le sélectionneur, lequel n'a pas révélé qui remplacera le Vaudois dans les buts. «Le choix est clair pour nous, mais nous ne dévoilons jamais nos décisions avant un match. Le principal concerné le sait, mais nous gardons cette information en interne.»

Le staff suisse peut compter sur les présences de Kader Cherif, Noah Brogli et du dernier appelé Celestin Steimer. L'un de ces trois sera dans les buts helvétiques et pourrait être le héros national durant la partie ou en cas de séance de tirs au but. Un exercice qui n'a toutefois pas souri à la Nati jusqu'à présent, avec deux tirs au but manqués sur deux. «Oui, les joueurs en tireront aujourd’hui (ndlr: jeudi, lors du dernier entraînement). Mais ce n’est pas qu’une préparation technique : c’est surtout une question de personnalité, de courage, de contexte. On travaille à donner confiance et audace», lance Luigi Pisino, qui pourra justement compter sur un groupe en confiance.

«Nous avons une excellente dynamique et un super esprit d’équipe. Nous devons utiliser ces valeurs pour la suite.» Et donc ce vendredi dès 16h au Qatar (14h en Suisse).