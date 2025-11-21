L'équipe de Suisse souffre face au Portugal

Dominée, l'équipe de Suisse est menée par le Portugal à la pause de son quart de finale (1-0). Rien n'est cependant terminé pour la formation de Luigi Pisino qui a montré qu'elle pouvait être dangereuse pour la Seleção.

La Suisse est en difficulté face au Portugal. Photo: NurPhoto via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Le «rêve suisse» n'est pas mort, mais il tient à peu de choses. Si la Nati a rejoint son vestiaire à la pause avec un seul but de retard, c'est en grande partie grâce à son gardien. Noah Brogli a en effet dû s'interposer à plusieurs reprises face aux attaquants portugais. Le portier du FC Winterthour n'a en revanche rien pu faire devant Mateus Mide quelques minutes seulement avant la pause (41e).

De son côté, l'équpe de Luigi Pisino, qui n'a réalisé qu'un changement dans son onze de base par rapport au match face à l'Irlande, Nevio Scherrer est remplacé par Sandro Wyss, n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent offensivement parlant. Ethan Bruchez, bien décalé par Mladen Mijajlovic, a buté sur le portier portugais (17e), alors que Sandro Wyss a manqué de peu le cadre (21e).

La Nati opposée à la meilleure équipe d'Europe

Pour rappel, l'équipe de Suisse est opposée à son plus grand défi jusqu'à présent dans la compétition. Elle a en effet face à elle le même onze qui a battu la France trois buts à zéro le premier juin en finale de l'Euro M17. Compétition à laquelle la Nati n'a pas pris part ce printemps.

Le vainqueur de ce duel jouera en demi-finale le Brésil ou le Maroc, qui s'affronteront plus tard ce vendredi.