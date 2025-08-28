L'équipe nationale suisse de football se prépare pour une nouvelle campagne de qualification à la Coupe du monde. Murat Yakin, le sélectionneur, fait face à des défis avec le manque de rythme de certains joueurs clés, notamment en défense et en attaque.

Les 5 et 8 septembre, la Nati débutera les qualifications pour la Coupe du monde. L'entraîneur Murat Yakin doit faire face à quelques soucis.

Tobias Wedermann

Faire de nécessité vertu – telle est la devise qui accompagne Murat Yakin depuis son arrivée à la tête de l’équipe nationale suisse. Dès l’été 2021, lors de son premier mandat, il avait dû faire preuve d’inventivité pour assurer la qualification à la Coupe du monde, en raison de nombreuses absences. La semaine prochaine, une nouvelle campagne de qualification pour un championnat du monde se profile. Si les absences sont moins nombreuses cette fois, le manque de rythme de certains cadres, régulièrement souligné par Murat Yakin, reste un point d’attention majeur.

Gardien

Gregor Kobel a concédé trois buts en début de saison contre Sankt-Pauli, mais le numéro 1 suisse semble en pleine possession de ses moyens. En revanche, l’ASF pourrait être plus inquiète pour Yvon Mvogo. Comme l’été dernier, le gardien de 31 ans pourrait pâtir de son absence de club, et donc de rythme et de pratique de jeu. Cette situation pourrait profiter à Marvin Keller, gardien de Young Boys, qui pourrait progresser dans la hiérarchie de l’équipe nationale.

Défense

En défense, la situation est préoccupante: Aurèle Amenda et Manuel Akanji n’ont actuellement aucune minute de jeu, tout commeIsaac Schmidt et Lucas Blondel, qui n’ont pour l’instant pas été utilisés par leurs clubs respectifs. De son côté, Cédric Zesiger tot alise seulement onze minutes de jeu. Le rythme est en revanche meilleur pour Ricardo Rodriguez (109 minutes), Miro Muheim (210), Nico Elvedi (180), Silvan Widmer (115), Ulisses Garcia (102) et Stefan Gartenmann (424).

La question se pose: Murat Yakin osera-t-il aligner une défense à trois avec Denis Zakaria aux côtés de Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez? Depuis un an, l’entraîneur de la Nati envisage de faire jouer le capitaine monégasque en défense centrale, mais les blessures répétées ont jusqu’ici empêché de tester cette option.

Milieu de terrain

Le duo de milieu le plus fiable reste Granit Xhaka et Remo Freuler, joueurs cadres de leurs clubs respectifs et prêts pour les matches de qualification. Après son transfert à l’AC Milan, Ardon Jashari joue pour le moment des matchs partiels. Michel Aebischer est titulaire à Pise, tandis que Vincent Sierro ne débutera la saison à Al-Shabab que ce week-end. En France, Fabian Rieder a déjà débuté deux matches avec le Stade Rennais, et Simon Sohm, transféré à Florence pour environ 15 millions, est titulaire au milieu de terrain.

Attaque

Du côté des bonnes nouvelles, Dan Ndoye a été deux fois décisifs en deux matches avec Nottingham Forest, après son transfert de 40 millions. Johan Manzambi, nouveau joyau de la Nati, est titulaire au SC Freiburg et brille en tant qu’ailier. Ruben Vargas a été titularisé lundi à Séville pour la première fois depuis mars après une longue blessure.

En revanche, le centre de l’attaque inquiète: Breel Embolo n’a pas de temps de jeu à Monaco, Zeki Amdouni est absent pour plusieurs mois à cause d’une rupture des ligaments croisés, Andi Zeqiri ne joue pas à Genk, et Noah Okafor, transféré à Leeds, n’est pas encore une option. Murat Yakin devra donc miser sur Breel Embolo, même sans minutes de jeu, et espérer qu’il fasse la différence face au Kosovo et à la Slovénie.