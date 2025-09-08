La Tunisie se qualifie pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une victoire 1-0 contre la Guinée Equatoriale, grâce à un but de Mohamed Ali ben Romdhane à la 94e minute, assure leur place dans la compétition.

La Tunisie valide son billet pour le Mondial 2026

Mohamed Ali ben Romdhane a libéré les siens à la 94e minute. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a assuré son billet pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à la faveur de son succès 1-0 devant la Guinée Equatoriale.

Sous la pluie de Malabo, les Tunisiens se sont imposés grâce à une réussite dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane. Le joueur d'Al-Ahly a libéré les siens à la... 94e minute.

18e nation qualifiée

A noter que le Servettien Dylan Bronn a disputé l'intégralité de la rencontre au coeur de la défense tunisienne. La Tunisie est la 18e nation qualifiée pour le Mondial, la deuxième d'Afrique après le Maroc qui avait obtenu vendredi son billet.