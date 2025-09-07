Les Pays-Bas sont difficilement venus à bout de la Lituanie (3-2), dimanche à Kaunas en qualifications pour le Mondial 2026.

Avec un Memphis Depay record, les Pays-Bas dominent la Lituanie

Avec un Memphis Depay record, les Pays-Bas dominent la Lituanie

Memphis Depay est désormais le meilleur buteur de l'histoire en sélection néerlandaise Photo: Mindaugas Kulbis

ATS Agence télégraphique suisse

Les Néerlandais ont passé l'épaule grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, désormais meilleur buteur de la sélection.

Auteur de ses 51e et 52e buts avec les Oranje, l'attaquant des Corinthians de Sao Paulo est passé devant Robin van Persie au classement des buteurs de la sélection. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe G avec 10 points.