Memphis Depay est désormais le meilleur buteur de l'histoire en sélection néerlandaise
Photo: Mindaugas Kulbis
ATS Agence télégraphique suisse
Les Néerlandais ont passé l'épaule grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, désormais meilleur buteur de la sélection.
Auteur de ses 51e et 52e buts avec les Oranje, l'attaquant des Corinthians de Sao Paulo est passé devant Robin van Persie au classement des buteurs de la sélection. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe G avec 10 points.