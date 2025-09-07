L'Allemagne souffre, mais se relance

Les Allemands devaient se racheter face à l'Irlande du Nord et ils l'ont fait, mais sans vraiment rassurer. L'Espagne est elle par contre très impressionnante: victoire 6-0 en Turquie!

Florian Wirtz et l'Allemagne ont engrangé leur première victoire dans ces éliminatoires. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'Allemagne s'est relancée dans la course au Mondial 2026. Battue 2-0 en Slovaquie jeudi pour ses débuts dans les qualifications, la Mannschaft a vaincu l'Irlande du Nord 3-1 dimanche à Cologne.

Rien ne fut pourtant aisé pour les joueurs de Julian Nagelsmann. Ils ont certes pu ouvrir la marque dès la 7e minute sur une réussite de Serge Gnabry, mais ont concédé l'égalisation à la 34e. Leurs efforts ont finalement été récompensées en deuxième mi-temps, Nadiem Amiri (69e) et Florian Wirtz (72e) inscrivant les deux buts libérateurs.

Ces trois points conquis dans la douleur ne suffisent pas à l'Allemagne pour prendre les commandes dans la poule A. Elle accuse toujours trois longueurs de retard sur la Slovaquie, qui s'est difficilement imposée 1-0 au Luxembourg avec un but marqué à la 90e par Tomas Rigo.

L'Espagne est impressionnante

L'Espagne a quant à elle à nouveau marqué les esprits. La Roja, qui s'était imposée 3-0 en Bulgarie jeudi, a écrasé la Turquie 6-0 à Konya grâce notamment à un triplé du milieu d'Arsenal Mikel Merino. La troupe de Luis de la Fuente a sans doute déjà fait le plus dur dans ce groupe E avec ces 6 points glanés à l'extérieur.

Memphis Depay dépasse Robin van Persie

Les Pays-Bas sont par ailleurs difficilement venus à bout de la Lituanie (3-2), dimanche à Kaunas. Les Néerlandais ont passé l'épaule grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, désormais meilleur buteur de la sélection.

Auteur de ses 51e et 52e buts avec les Oranje, l'attaquant des Corinthians de Sao Paulo est passé devant Robin van Persie au classement des buteurs de la sélection. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe G avec 10 points.