Silvan Widmer (33 ans) met un terme à sa carrière en équipe nationale après 65 sélections. Il a dévoilé ce lundi après-midi pourquoi il prenait cette décision.

Silvan Widmer dévoile les raisons de son départ de la Nati

Silvan Widmer dévoile les raisons de son départ de la Nati

Lucas Werder

«Pour l’instant, je n’ai pas encore été exclu du groupe WhatsApp», plaisante Silvan Widmer (33 ans), lundi après-midi, quelques heures après avoir annoncé sa retraite internationale, au terme de douze années passées avec l’équipe de Suisse.

Une décision que le défenseur a mûrement réfléchie après l’élimination de la Nati en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (1-3 après prolongation).

«Quelques jours après ce match, j’ai commencé à y penser», raconte Silvan Widmer. Il a alors partagé ses réflexions avec plusieurs personnes. D’abord avec sa femme Céline, puis avec le sélectionneur Murat Yakin et son assistant Davide Callà.

«J’ai parlé deux fois au téléphone avec Muri. Nous avons eu des discussions très intéressantes, ouvertes et sincères. J’ai senti qu’il aurait aimé continuer à compter sur moi. Sur le plan émotionnel, cela m’a beaucoup touché», confie le latéral droit.

Le match contre la France, le sommet de sa carrière

L’Argovien a néanmoins choisi de mettre un terme à son aventure avec la Nati après 65 sélections. Le fait d’avoir perdu sa place de titulaire durant la Coupe du monde n’a, assure-t-il, pas influencé sa décision.

«Au cours de ma carrière, à différentes périodes, j’ai aussi très bien su accepter un rôle de remplaçant. J’ai énormément apprécié cette Coupe du monde, même si je n’étais pas toujours sur le terrain», assure-t-il.

Mais alors pourquoi le joueur de Mayence a-t-il décidé de tirer un trait sur sa carrière internationale? «La décision s’est vraiment imposée au cours des dix derniers jours. Mon corps m’envoie certains signaux et me fait comprendre qu’il apprécierait d’avoir davantage de temps pour récupérer», révèle-t-il.

Après cette campagne historique en Coupe du monde, le moment lui semble donc idéal pour tourner la page.

Silvan Widmer place ce tournoi en Amérique du Nord parmi les grands moments de sa carrière avec la sélection. Tout comme son but inscrit contre l’Italie (1-1), en novembre 2021, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Un but qui avait indirectement contribué à assurer la qualification directe de la Suisse.

Mais pour l'Argovien, un souvenir domine tous les autres: le huitième de finale de l’Euro 2021 face à la France. «C’était l’un des matches les plus émouvants de toute ma carrière», estime-t-il.

Deux grandes compétitions manquées de peu

Silvan Widmer fait partie des 23 joueurs suisses à avoir disputé quatre phases finales d’un grand tournoi. Il aurait même pu en compter deux de plus à son actif.

Avant l’Euro 2016 puis avant la Coupe du monde 2018, il avait à chaque fois été écarté lors de la dernière sélection.

Silvan Widmer et la Nati, cela n’a d’ailleurs pas toujours été une grande histoire d’amour. Le latéral avait effectué ses débuts à l’automne 2014, lors d’une victoire 4-0 contre Saint-Marin. Mais au cours des six années suivantes, il n’avait disputé que huit matches. Sa carrière internationale n’a ainsi véritablement décollé qu’après la retraite de Stephan Lichtsteiner.

Aujourd’hui, c’est à son tour de céder sa place. Et le joueur de 33 ans a été submergé de messages de la part de ses coéquipiers. «Leurs réactions m’ont une nouvelle fois montré que nous sommes plus que de simples coéquipiers. Nous sommes une famille.»

C’est précisément cette proximité qui lui manquera le plus. «Nous avons construit une cohésion incroyable ces dernières années», souligne-t-il.

Ses anciens coéquipiers devront désormais apprendre à faire sans lui. Et ce sera notamment le cas, dès la fin septembre, lorsque la Suisse entamera sa campagne de Ligue des Nations. Y compris dans le groupe WhatsApp de l’équipe.