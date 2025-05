Un but dans un autre stade provoque l'extase des supporters du PSV

1/6 L'Ajax Amsterdam a concédé l'égalisation à la neuvième minute du temps additionnel lors de l'avant-dernière journée du championnat. Photo: IMAGO/Orange Pictures

Julian Sigrist

Scène de folie aux Pays-Bas! Alors que le match entre le PSV Eindhoven et Heracles Almelo (4-1) était déjà terminé, le stade a eu une nouvelle raison de s’enflammer.

La raison: le match parallèle entre le FC Groningen et l’Ajax Amsterdam était encore en cours. Et à la 9e minute du temps additionnel (!), Groningen a égalisé malgré un homme en moins sur la pelouse. Eindhoven a ainsi pris la tête du classement du championnat néerlandais – et ce à une journée de la fin!

Un final passionnant

L’entraîneur de l’Ajax Francesco Farioli s’est montré combatif juste après le coup de sifflet final: «Ce n’est jamais facile de parler après une égalisation de dernière minute, mais ce n’est pas encore fini. Il nous reste encore un match à jouer. C’est parti!», a-t-il lancé.

Si l’équipe d’Amsterdam veut tout de même remporter l’Eredivise, ils auront toutefois besoin de soutien. En cas de victoire du PSV lors de son dernier match contre le Sparta Rotterdam, il sera assuré d’être champion des Pays-Bas. L’Ajax, quant à lui, doit non seulement gagner contre Twente, mais aussi espérer que le leader d’Eindhoven laisse échapper des points.

L’Ajax laisse échapper le championnat

Il y a quelques semaines, seuls les supporters les plus optimistes auraient pensé que le PSV serait en pole position pour le titre de champion. Après avoir longtemps occupé la tête du classement dès le début de saison, Eindhoven a perdu cette place lors de la 21e journée après un match nul 3-3 contre le NEC Nijmegen. Après une période de vaches maigres avec seulement deux victoires en sept matches, dont une défaite contre l’Ajax, l’écart avec les Amstellodamois s’est creusé jusqu’à la 29e journée pour atteindre neuf points.

Mais en l’espace de quatre matches, l’Ajax a complètement perdu son avance confortable. 0-4, 1-1, 0-3 et 2-2, tels sont les résultats décevants que le club a enregistrés par la suite. Comme Eindhoven a remporté tous ses matches durant cette phase, il se retrouve tout proche d’un 26e titre de champion qu’il ne croyait plus possible.