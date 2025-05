Voici le maillot que porteront les Suissesses à l'Euro

Les maillots de l'équipe nationale pour l'Euro féminin sont arrivés! Ramona Bachmann et les joueuses de la Nati s'habilleront tout en rouge pour la compétition à domicile. Le design se veut être un hommage à l'industrie textile suisse.

1/10 La Nati sera tout en rouge pour ces matches à domicile lors de l'Euro cet été.

Nicolas Horni

L’Euro féminin en Suisse débutera dans un peu plus d’un mois. La tenue avec laquelle l’équipe nationale se présentera sur les pelouses du pays est désormais connue. Elle sera rouge, bien sûr.

Mais ce qui frappe sur le maillot de la marque Puma, ce sont les motifs qui se répartissent sur le tissu. S’y ajoutent un col rouge foncé très voyant et des extrémités de manches rouge foncé. Le design reflète la «longue et riche tradition de l’industrie textile suisse», écrit jeudi matin l’association suisse de football.

«Le nouveau maillot symbolise non seulement le caractère classique, élégant et moderne de notre équipe, mais aussi la fierté de disputer cet important tournoi dans notre pays. Il symbolise la cohésion, la force et notre passion commune», a déclaré Marion Daube, directrice du football féminin à l’Association suisse de football.

Disponible dès ce jeudi dans les magasins

«J’aime l’attention portée aux détails. Les gaufrages sont discrets, mais forment aussi de loin un beau motif et sont élégants. Je me réjouis beaucoup de le porter bientôt sur le terrain et, je l’espère, de vivre des moments inoubliables avec nos fans», s’est notamment réjouie Ramona Bachmann.

«Je trouve ce léger contraste sur les manches et le col très cool. Cela s’harmonise aussi super bien avec le motif. Je visualise déjà les stades pleins, les maillots rouges partout et les supporters à domicile qui nous encouragent et nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes», a de son côté déclaré la défenseure de la Nati Luana Bühler.

Le maillot domicile est disponible dès aujourd’hui dans les magasins Ochsnersport et sur Puma.com.