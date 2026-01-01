Alors que la Super League reste en pause hivernale jusqu'au 14 janvier, le marché des transferts n'ouvrira en Suisse que le lendemain. Dans les grands championnats européens, en revanche, les tractations battent déjà leur plein dès le 1er janvier.

Alexander Hornstein

Contrairement à la Super League suisse et à la Premier League anglaise, la pause hivernale prend fin presque partout dans les ligues du Top 5 avec la nuit de la Saint-Sylvestre. Dès le week-end du 3 janvier, les championnats retrouvent leur rythme habituel. Le véritable coup d'envoi de la nouvelle année footballistique ne sera toutefois pas donné par un match, mais par l'ouverture des fenêtres de transfert en Premier League, en Serie A et dans les autres grands championnats européens.

Championnats Période des transferts Premier League 1er janvier – 3 février Bundesliga 1er janvier – 2 février Ligue 1 1er janvier – 2 février Série A 2 janvier – 2 février LaLiga 2 janvier – 2 février Super League 15 janvier – 16 février

La Super League ne démarre qu'à la mi-janvier

Alors que, dans toutes les grandes ligues européennes, des millions peuvent être investis dans de nouveaux joueurs dès le début du mois de janvier, les clubs de Super League doivent patienter un peu plus longtemps. Ce n'est qu'à partir du 15 janvier que de nouveaux joueurs pourront être engagés et qualifiés pour les matches officiels. En revanche, la durée de la fenêtre reste comparable à celle des championnats majeurs: partout, le marché hivernal est ouvert pendant environ un mois.

L'hiver dernier, les clubs de l'élite suisse ont fait un usage intensif de cette période de transferts. On a recensé 62 départs pour un montant total de 13 millions de francs suisses, contre 45 arrivées pour 3,25 millions de francs suisses. Le transfert le plus onéreux a été celui de Beyatt Lekoueiry, recruté par le FC Lausanne-Sport pour environ deux millions d'euros.

Le transfert de Philippe Coutinho reste une référence depuis 2018

Pendant longtemps, le mercato hivernal n'a que rarement donné lieu à de très grosses indemnités de transfert, même au sein des plus grands clubs européens. Les budgets limités en milieu de saison empêchaient les équipes de se renforcer à coups de plusieurs dizaines de millions. Ainsi, parmi les 25 transferts les plus chers de l'histoire, seuls deux joueurs ont changé de club durant l'hiver.

Le football moderne a toutefois rebattu les cartes. Les clubs les plus riches du monde n'hésitent désormais plus à dépenser des sommes astronomiques même pendant la trêve hivernale. Le cas le plus récent est celui d'Omar Marmoush, transféré en janvier 2025 à Manchester City pour 75 millions d'euros. Lors de la même fenêtre, le Paris Saint-Germain s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia pour un montant estimé à 70 millions d'euros.

Le record absolu du transfert hivernal le plus élevé demeure cependant inchangé depuis janvier 2018. À l'époque, le FC Barcelone avait déboursé 135 millions d'euros pour s'offrir Philippe Coutinho, alors étincelant sous les couleurs du Liverpool FC. Quatre ans et demi plus tard, le Brésilien a été transféré à Aston Villa pour «seulement» 20 millions d'euros.