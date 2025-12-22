DE
Prêté par le Real Madrid
Endrick va rejoindre l'Olympique Lyonnais

Le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le prêt d'Endrick. Le jeune Brésilien de 19 ans arrive pour six mois à l'OL.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Photo: Getty Images

D'après les informations de l'Équipe, Endrick sera prêté en Ligue 1. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l'international brésilien signe à Lyon pour se relancer. Tout sera officialisé dans les prochains jours et à l'ouverture du mercato.

Le nouveau buteur de l'OL arrive pour six mois, sous la forme d'un prêt sec, sans option d'achat. Cela coûtera environ 1 millions d'euros à l'OL, de quoi couvrir la moitié du salaire du Brésilien pour cette durée. Un deal gagnant pour tout le monde: le Real garde sa pépite sous contrat, l'OL recrute enfin le buteur qu'il cherchait, pendant qu'Endrick a six mois pour convaincre Carlo Ancelotti de le prendre à la Coupe du monde 2026.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
16
21
32
4
Lille OSC
Lille OSC
16
13
32
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
16
6
27
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
16
3
27
7
RC Strasbourg
RC Strasbourg
16
5
23
8
Toulouse FC
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois
Stade Brestois
16
-6
19
12
FC Lorient
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nice
OGC Nice
16
-10
17
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
FC Metz
16
-20
11
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
