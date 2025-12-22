Endrick va rejoindre l'Olympique Lyonnais

Le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont trouvé un accord pour le prêt d'Endrick. Le jeune Brésilien de 19 ans arrive pour six mois à l'OL.

D'après les informations de l'Équipe, Endrick sera prêté en Ligue 1. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l'international brésilien signe à Lyon pour se relancer. Tout sera officialisé dans les prochains jours et à l'ouverture du mercato.

Le nouveau buteur de l'OL arrive pour six mois, sous la forme d'un prêt sec, sans option d'achat. Cela coûtera environ 1 millions d'euros à l'OL, de quoi couvrir la moitié du salaire du Brésilien pour cette durée. Un deal gagnant pour tout le monde: le Real garde sa pépite sous contrat, l'OL recrute enfin le buteur qu'il cherchait, pendant qu'Endrick a six mois pour convaincre Carlo Ancelotti de le prendre à la Coupe du monde 2026.