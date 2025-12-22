Endrick va rejoindre l'Olympique Lyonnais

D'après les informations de l'Équipe, Endrick sera prêté en Ligue 1. En manque de temps de jeu au Real Madrid, l'international brésilien signe à Lyon pour se relancer. Tout sera officialisé dans les prochains jours et à l'ouverture du mercato.
Le nouveau buteur de l'OL arrive pour six mois, sous la forme d'un prêt sec, sans option d'achat. Cela coûtera environ 1 millions d'euros à l'OL, de quoi couvrir la moitié du salaire du Brésilien pour cette durée. Un deal gagnant pour tout le monde: le Real garde sa pépite sous contrat, l'OL recrute enfin le buteur qu'il cherchait, pendant qu'Endrick a six mois pour convaincre Carlo Ancelotti de le prendre à la Coupe du monde 2026.
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
16
21
32
4
Lille OSC
16
13
32
5
Olympique Lyonnais
16
6
27
6
Stade Rennais FC
16
3
27
7
RC Strasbourg
16
5
23
8
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois
16
-6
19
12
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nice
16
-10
17
14
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
16
-20
11
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation