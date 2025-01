Liverpool accroché à domicile contre Manchester United

Cody Gakpo égalise à 1-1 pour Liverpool face à Manchester United. Photo: Jon Super

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester United, treizième de Premier League, a stoppé sa série de défaites chez le leader Liverpool (2-2), dimanche lors d'une affiche devenue spectaculaire en seconde période, où tous les buts ont été marqués.





Les «Reds» restent solides leaders avec six points d'avance sur leur dauphin, Arsenal, avec un match en plus à jouer. Mais ils n'ont pas réussi à prolonger les tourments de leur grand rival mancunien, arrivé à Anfield avec dans les bagages trois défaites consécutives en championnat, et même quatre toutes compétitions confondues.

Les visiteurs ont ouvert le score par Lisandro Martinez (52e, 0-1), avant d'être renversés par Cody Gakpo (59e, 1-1) et Mohamed Salah (70e, 2-1) sur pénalty. Ils ont égalisé à leur tour par Amad Diallo (80e, 2-2).

Au bout du temps additionnel, le défenseur mancunien Harry Maguire a eu la balle du but au bout du pied mais sa reprise, sur un centre en retrait de Joshua Zirkzee, est passé au-dessus du but d'Alisson (90e+7).

Manchester United gagne une place au classement en passant devant West Ham (14e, 23 pts), qui compte le même total de points. Tottenham (12e, 24 pts) se trouve une unité devant.