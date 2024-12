Le coach de Manchester United offre un tour en voiture à un jeune fan

Ruben Amorim a encore beaucoup de pain sur la planche pour redresser la barre du côté de Manchester United. Photo: keystone-sda.ch

L'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a fait preuve de générosité envers un jeune fan, rapporte RMC Sport. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dimanche, on voit le technicien portugais inviter un enfant à monter dans sa voiture de luxe devant le centre d'entraînement de Carrington. Selon nos confrères, la scène s'est déroulée alors que Ruben Amorim quittait les installations du club. Un jeune supporter s'est approché pour demander un autographe et a complimenté la voiture du coach. Ce dernier a alors proposé à l'enfant de monter, après avoir obtenu l'autorisation de sa mère.

Une fois le garçon installé et attaché, Amorim a fait le tour du centre d'entraînement avant de le déposer quelques minutes plus tard. Ce geste attentionné a fait oublier quelques instants les difficultés sportives actuelles de Manchester United. En effet, depuis son arrivée en novembre en remplacement d'Erik ten Hag, Ruben Amorim peine à redresser la barre. L'équipe occupe une décevante 14e place en Premier League, avec seulement 8 points d'avance sur la zone de relégation. Les Red Devils restent sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.

Interrogé récemment sur la situation, le Portugais avait déclaré: «Au lieu d'essayer de comprendre combien de temps cela va prendre, je me contente de m'améliorer jour après jour, de regarder des vidéos et d'utiliser chaque minute d'entraînement pour essayer de gagner des points, car c'est vraiment important en ce moment.» Le Portugais s'est dit conscient que le processus vers le retour des victoires prendrait du temps. Les supporters feront-ils preuve d'un peu plus de patience après ce geste sympathique?