Fayza Lamari: «En dehors du terrain, Kylian n'a pas de vie»

Kylian Mbappé domine le football, mais sa vie privée en souffre. Sa mère et conseillère Fayza Lamari révèle que la superstar peine à mener une vie normale en dehors des terrains et souffre d'un manque d'intimité.

1/5 Kylian Mbappé est actuellement une référence dans le monde du football. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Gian Andrea Achermann

Cinq buts en deux matchs de Ligue des champions. Neuf réalisations en huit rencontres de Liga. À 26 ans, Kylian Mbappé règne plus que jamais sur le football mondial, marquant lors de ses dix dernières apparitions toutes compétitions confondues.

Mais loin des terrains, le tableau est bien différent. Et inquiète sa mère, Fayza Lamari (51 ans). Invitée lors de l’événement «Demain le sport», elle a livré de rares confidences sur la vie personnelle de son fils.

«En dehors du terrain, il n’a pas de vie»

Mbappé vit dans une bulle, sans véritable intimité. Lorsqu’on lui demande s’il ne souhaite pas avoir une compagne, le Français répond à sa mère: «Tu vois une femme dans ce chaos?» À l’époque (en 2024), la situation sportive de Mbappé n’est pourtant pas au beau fixe.

La même année, il part en vacances à Stockholm avec des amis. Là-bas, son hôtel est visé par une enquête pour suspicion de viol. Le parquet intervient brièvement, avant de classer l’affaire deux mois plus tard.

Une vie sous cloche

Sa mère, qui est également son agente, poursuit: «Parfois, il prenait sa vieille Peugeot 206 pour rouler sur le périphérique de Paris, juste pour voir ce que ça faisait. Il ne peut même plus sortir dans la rue. Cela me rend triste». Sur le terrain, Mbappé semble à sa place. Dans la vie quotidienne, beaucoup moins. «En dehors du terrain, il n’a pas de vie, mais c’est ce qu’il a choisi.»

Bien qu’elle s’inquiète pour lui, Fayza Lamari comprend la difficulté d’une telle exposition: «Si je devais vivre tout cet engouement autour de moi… je ne sais pas si je tiendrais le coup».

Une notoriété que Mbappé n’a pourtant pas volée. En équipe de France, il continue d’enchaîner les performances de haut niveau. Buteur lors de chacun des derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde, il porte les Bleus, leaders de leur groupe avec neuf points en trois rencontres, vers le Mondial 2026.