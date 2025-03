Granit Xhaka et Manuel Akanji manqueront à la Suisse lors des prochaines rencontres amicales. En revanche, Murat Yakin convoque deux joueurs pour la première fois avec la Nati. Alvyn Sanches et Lucas Blondel vont rejoindre le groupe.

1/7 Murat Yakin va intégrer deux novices en équipe nationale. Photo: Toto Marti

Florian Raz et Tobias Wedermann

Les joueurs convoqués pour les futurs rendez-vous de l'équipe de Suisse ne seront connus que demain. Mais Blick est déjà en mesure d'affirmer que Murat Yakin annoncera deux noms qui feront leur grand début avec la Nati. Il s'agit d'Alvyn Sanches qui arrivera de Lausanne et de l'arrière-droit Lucas Blondel qui s'envolera d'Argentine.

Le premier nommé est certes en train de chuter en championnat avec le Lausanne-Sport en ce moment. Mais cela n'empêche pas la valeur marchande de l'attaquant de grimper en flèche. Certains spécialistes voient déjà en lui le prochain Xherdan Shaqiri.

Alvyn Sanches pourrait aussi jouer pour le Portugal

La convocation de Sanches arrive, espérons-le, juste à temps. Car le talent pourrait en effet jouer aussi pour le Portugal. Même s'il est aligné lors des tests contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg, le Lausannois pourrait encore décider de ne pas jouer pour la Suisse. Ce n'est qu'après une participation à un match de compétition qu'un changement de nation n'est plus possible.

Lucas Blondel est quant à lui moins connu chez nous. Il a passé sa carrière en Argentine et joue depuis l'été 2023 à Boca Juniors. Il est par ailleurs en couple avec la présentatrice de télévision Morena Beltran, qui compte 2,1 millions d'abonnés sur Instagram.

L'entraîneur Murat Yakin vient de lui rendre visite à Buenos Aires. «Il peut nous faire du bien», a affirmé le coach de la Nati. En raison de son long voyage, Lucas Blondel arrivera sur le tard au rassemblement.

Avec ces sélections, deux joueurs cadres ne feront pas partie de l'équipe de Suisse. Le capitaine Granit Xhaka sera absent, car la naissance de son troisième enfant est imminente. Et le patron de la défense Manuel Akanji, sérieusement blessé aux adducteurs, sera certainement absent jusqu'à fin avril.