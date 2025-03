Davide Callà vient d'être nommé entraîneur adjoint de l'équipe nationale. A 40 ans, l'ancien joueur du Servette FC est polyglotte, empathique - et a la réputation d'être extrêmement loyal. En plus d'adorer le café.

Davide Callà (40 ans : entraîneur-assistant avec l'envie d'être lui-même un jour entraîneur en chef.

Florian Raz

En engageant Davide Callà (40 ans) l'ASF s'offre en prime une petite machine à café. Déjà lorsqu'il était joueur, le natif de Winterthour ne voyageait jamais sans elle. Aujourd'hui, elle l'accompagne partout dans sa deuxième carrière, celle d'entraîneur. Rien d'extravagant, juste une petite Bialetti. Mais la garantie qu'un peu «d'italianità», accompagnée d'une bonne et indispensable dose de caféine, sont toujours de la partie, où qu'il aille. La machine à café portable va donc l'accompagner dans le bureau du staff de la Nati, où il vient d'être nommé adjoint de Murat Yakin.

La machine à café symbolise les racines italiennes de Davide Callà. Enfant, à Winterthour, il regarde à la télévision comment Totò Schillaci et Roberto Baggio font rêver l'Italie lors de la Coupe du monde 1990. Lorsque son héros Baggio rate le penalty décisif en finale de la Coupe du monde 1994, il pleure toutes les larmes de son corps d'enfant de neuf ans.

Victoire en Coupe, faillite, blessure au genou... Il a tout connu

Mais le football, lui, ne le lâchera plus. Et ce que Davide Callà a vécu dans sa carrière de footballeur devrait lui servir dans son nouveau poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale, parce qu'il est considéré très tôt comme un ailier talentueux, mais qu'il traverse ensuite de nombreuses tempêtes. Au FC Wil, il est relégué et vainqueur de la Coupe à un mois d'intervalle, à l'âge de 20 ans. Au Servette, il assiste de l'intérieur à la faillite d'un club de tradition.

A Saint-Gall, il se déchire le ligament croisé, auquel s'ajoute une lésion du cartilage. De retour après un an et demi, il connaît à nouveau la relégation en deuxième division, en tant que capitaine qui plus est. Et cette chute est bien plus dramatique qu'à Wil, le FC Saint-Gall étant un club plus important.

Ceux qui parlent avec d'anciens compagnons d'armes du milieu de terrain entendent toujours les mêmes termes à son sujet: loyauté, compétence sociale et empathie. Davide Callà n'est pas quelqu'un qui se déplace constamment avec son téléphone portable à la main. Il est attentif à son environnement et aux autres.

«Un leader exemplaire, comme en rêve chaque dirigeant»

C'est aussi pour cette raison qu'il a la chance, en tant que joueur confirmé cette fois, de jouer dans un grand club. Avec le FC Bâle, il devient quatre fois champion et une fois vainqueur de la Coupe. Il y a des joueurs plus rapides, plus forts, plus dangereux. Mais Davide Callà est tout de même important pour l'équipe. En 2018, le directeur sportif bâlois de l'époque, Georg Heitz, dit de lui dans la NZZ: «C'est un leader exemplaire, comme en rêve chaque dirigeant».

Ce sont les mêmes capacités qui le définissent jusqu'à présent en tant qu'entraîneur assistant, lui qui a survécu à quatre changements d'entraîneur au FC Bâle, où il est arrivé en 2022 avec Alex Frei. Lorsque celui-ci a été licencié, son adjoint est resté. Heiko Vogel, Timo Schultz, Heiko Vogel à nouveau et enfin Fabio Celestini ont succédé à Alex Frei. Tous l'ont gardé, ce qui n'est pas anodin.

L'envie de devenir chef à son tour

Sa période bâloise touche à présent à sa fin, mais il n'a pas tout à fait terminé son apprentissage. Contrairement à son prédécesseur Giorgio Contini, il n'arrive pas avec un passé d'entraîneur principal, lui qui a obtenu son diplôme A en janvier 2024. Pour le diplôme d'entraîneur le plus élevé, la licence Uefa Pro, il devra attendre au moins un an, s'il décide de le passer en Suisse. Et lorsqu'il a dû remplacer Heiko Vogel, suspendu, sur la ligne de touche, il a ressenti deux choses: la pression immense que représente le fait d'avoir des responsabilités. Et l'envie de s'y essayer malgré tout...

Mais pour l'instant, il assistera Murat Yakin en tant qu'entraîneur adjoint et il le fera avec loyauté, ainsi qu'avec le multilinguisme qui manque à son nouveau chef. Davide Callà parle allemand, italien, français, anglais et espagnol.