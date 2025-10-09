L'entraîneur autrichien Adi Hütter a été limogé de son poste à l'AS Monaco après seulement une demi-saison. Le Belge Sébastien Pocognoli, actuellement à l'Union Saint-Gilloise, est pressenti pour lui succéder à la tête du club monégasque.

Adi Hütter a été démis de ses fonctions jeudi à Monaco. Photo: IMAGO/PsnewZ

ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur de Monaco Adi Hütter a été démis de ses fonctions, a appris jeudi l'AFP de sources proches du dossier. L'Autrichien était en poste depuis l'été 2023 au sein d'un club où évoluent les Suisses Denis Zakaria et Philipp Köhn.

Le technicien de 55 ans, qui avait mené Young Boys au titre de champion de Suisse en 2018 avant de rejoindre la Bundesliga (Eintracht Francfort puis Mönchengladbach), devrait être remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli.

Qui va lui succéder?

Selon différentes sources proches du dossier, les dirigeants monégasques ont donc jeté leur dévolu sur l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, champion de Belgique en titre. Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avec l'Allemand Edin Terzic.

Adi Hütter et ses adjoints proches (Christian Peintinger et Klaus Schmidt) paient ainsi le début de saison moyen du club de la Principauté. Les trois hommes ont annoncé leur départ aux joueurs jeudi après l'entraînement.