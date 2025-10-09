Le geste fort du FC Bâle envers Grand-Saconnex

Faute de pouvoir accueillir le FC Bâle à domicile, Grand-Saconnex disputera son huitième de finale de Coupe de Suisse au Parc Saint-Jacques. Un geste solidaire du club rhénan, salué par la direction genevoise.

Le FC Bâle accueillera Grand-Saconnex en 8es de finale de la Coupe de Suisse. Photo: Keystone

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est une solution gagnant-gagnant», commente ce jeudi Valentin Toffoletto, directeur sportif de Grand-Saconnex, quelques heures après la publication par l'ASF du programme des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Dans l'incapacité de recevoir le FC Bâle au Centre sportif du Blanché, les Genevois se rendront au Parc Saint-Jacques le 4 décembre.

Un temps évoquée, l'alternative du stade de La Fontenette, domicile d'Étoile Carouge, a aussi rapidement été écartée. «L'heure du match (ndlr: 18h30), un soir de semaine (ndlr: un jeudi), nous aurait empêché d'avoir le nombre nécessaire de bénévoles pour organiser ce match», commente le dirigeant du club de Promotion League.

Les spectateurs pourront faire un don au club

Celui-ci a donc décroché son téléphone et s'est entretenu avec la direction du dernier champion de Suisse et vainqueur de la Coupe. «On a eu la chance d’avoir quelqu’un au téléphone très rapidement. Ils ont été très professionnels et à l’écoute de nos besoins», confie Valentin Toffoletto, pour qui les choses se sont rapidement mises en place. «On s’est mis d’accord avec Bâle, puis l'ASF a étudié le dossier de manière très minutieuse, en prenant en considération absolument tous les aspects. Ils ont finalement accepté le changement de match.»

Et les Rhénans de prendre en charge les coûts d'organisation de la rencontre. «Une dépense avoisinant les six chiffres», indique le club dans un communiqué. «Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Comme ils l’ont indiqué, l’entrée sera gratuite, pour attirer du monde. De notre côté, on comptera un peu sur la générosité des gens, avec la possibilité de nous faire un don», souffle le directeur sportif genevois, qui espère rentrer de Bâle avec quelques sous dans ses caisses. Et pour cause, le club, qui compte environ 500 juniors, atteint ses limites financières après une ascension fulgurante: de la 3e ligue à la Promotion League en seulement sept ans.

«Des joueurs m'ont remercié»

Pour la formation genevoise, cet épisode reflète bien l'esprit du sport. «Je ne les connaissais pas du tout, et ce sont finalement de belles rencontres. C’est aussi ça, la magie de la Coupe: les échanges qu’on fait avec les gens. Ce qui m’a marqué, c’est leur ouverture. Quand je les ai eus au téléphone, ils n’ont pas cherché à imposer le match chez eux. Ils étaient prêts à venir à Genève, ils ont vraiment pris en considération notre réalité et ont cherché un moyen pour que ce match puisse aussi nous aider. Ils n’étaient pas obligés de le faire», remercie encore le directeur sportif du FC Grand-Saconnex.

Le club de Promotion League prendra donc la route pour Bâle début décembre. Sans doute avec une certaine excitation. «C’est un peu un match de gala, face à un club prestigieux. C’est le genre de moment qu’on vit une fois dans une vie. Ce n’est pas pour ça qu’on y va, mais c’est sûr que ça restera gravé dans les mémoires», poursuit Valentin Toffoletto, qui confie même que certains joueurs l'ont remercié. «Ça m’a surpris», rigole-t-il au bout du fil. Place donc à l'attente, mais aussi à la suite du championnat avec un déplacement ce samedi à Vevey.