Le footballeur togolais Samuel Asamoah s'est gravement blessé lors d'un match en Chine. Après une collision avec un panneau publicitaire, il risque une paraplégie sévère selon son club, le Guangxi Pingguo.

Un joueur de foot se brise le cou contre un panneau publicitaire

Le footballeur Samuel Asamoha a été opéré mercredi «avec succès» dans un hôpital de Nanning, mais risque une paraplégie.

Joueur du Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah s'est brisé le cou lors d'un match de championnat chinois en heurtant un panneau publicitaire de la tête. Le Togolais risque une «paraplégie sévère», a dit son club.

Des images de la télévision montrent Samuel Asamoah cherchant à faire écran de son corps alors que le ballon file vers ce qui semble être la ligne de touche, lors de cette rencontre de championnat de deuxième division, à domicile contre Chongqing Tonglianglong dimanche à Pingguo.

Le Togolais de 31 ans est alors poussé de l'épaule dans le dos par un adversaire lancé en pleine course. Sous le choc, il plonge la tête la première contre un panneau à quelques mètres de la ligne et tente vainement d'amortir le choc avec les mains.

«Un examen détaillé effectué par l'équipe médicale et l'hôpital a diagnostiqué chez Samuel Asamoah une luxation et des fractures de (différentes) vertèbres cervicales, ainsi qu'un blocage vertébral», accompagné «d'une compression nerveuse», a indiqué le club chinois dans un communiqué le lendemain du match.

«Il risque une paraplégie sévère et manquera tous les matches restants de la saison. Sa carrière pourrait également être gravement affectée», a-t-il dit. Le footballeur a été opéré mercredi «avec succès» dans un hôpital de Nanning, a indiqué le club dans un nouveau communiqué. «Samuel Asamoah se remet de l'opération et son état est stable», a-t-il ajouté sans plus de précisions sur l'évolution possible de son état. Le joueur qui l'avait poussé dans le dos a été sanctionné d'un carton jaune.