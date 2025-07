Louis Van Gaal: «Ça avait l'air grave, c'était horrible»

Diagnostiqué d’un cancer de la prostate, Louis van Gaal s’est confié à la télévision sur son état de santé. L’ancien sélectionneur néerlandais a fait le point sur sa guérison et expliqué pourquoi il n’envisage pas de retour comme entraîneur de club.

1/5 Louis van Gaal n'a plus de cancer Photo: keystone-sda.ch

Nicolas Horni

L'entraîneur néerlandais Louis van Gaal se montre rassurant. «Le cancer ne me préoccupe plus», a-t-il déclaré dans l’émission Humberto sur la chaîne néerlandaise RTL4. En 2023, il avait dû subir plusieurs opérations. «À l’époque, la situation semblait grave. J’avais des problèmes pour aller à la selle, je devais porter des protections. C’était terrible», raconte-t-il. Aujourd’hui, il passe un contrôle tous les deux mois, et les résultats sont positifs. «Je retrouve peu à peu la forme», affirme le technicien de 73 ans.

Van Gaal avait rendu publique sa maladie en 2022. Il était alors encore sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas et souffrait d’un cancer de la prostate agressif. Durant cette période, il a suivi plus de vingt séances de radiothérapie dans une clinique de La Haye — à l’insu même des joueurs néerlandais. Il a quitté ses fonctions après la Coupe du monde 2022 au Qatar pour se consacrer pleinement à sa guérison.

Sa première épouse emportée par un cancer

Aujourd’hui remis sur pied, Louis Van Gaal occupe un rôle de conseiller à l’Ajax Amsterdam. Un retour sur un banc de club ne l’intéresse plus: «Je ne veux plus travailler tous les jours. Un sélectionneur national est sollicité huit fois par an, mais qui voudrait d’un homme de 73 ans atteint d’un cancer de la prostate?», s’interroge-t-il. «Je n’accepterais un poste que dans un grand pays, comme l’Angleterre ou l’Allemagne.»

Au cours de sa carrière, Van Gaal a dirigé notamment l’Ajax, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United, ainsi que la sélection néerlandaise à trois reprises. Il a remporté la Ligue des champions avec l’Ajax en 1995 et réalisé le doublé coupe-championnat avec le Bayern en 2010. Sa première épouse, Fernanda, est décédée d’un cancer du foie à l’âge de 39 ans, après 21 années de mariage.