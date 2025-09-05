L'étonnante reconversion d'Arjen Robben

Ancienne star du football, Arjen Robben s'est reconverti dans un autre sport. Le Néerlandais a troqué le ballon contre une raquette, puisqu'il est désormais joueur de padel.

Arjen Robben adore le padel. Photo: IMAGO/ANP

Blick Sport

Durant sa carrière de footballeur, Arjen Robben était une frayeur pour les défenseurs adverses. Sa vitesse et son pied gauche ont fait des malheurs sur les pelouses de toute l'Europe. Il faut dire que le Néerlandais a porté les maillots des meilleures équipes du monde: Chelsea, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Durant ses 18 années de carrière, il a également participé à l'Euro en 2004, 2008 et 2012, ainsi qu'à la Coupe du monde 2006.

Il a juste changé de terrain

À l'été 2021, il a officiellement raccroché les crampons, jouant un dernier match sous les couleurs du FC Groningen, son club formateur. Et depuis? Il n'a pas arrêté le sport. Il a juste changé de terrain. Arjen Robben est passé des gazons aux terrains de padel. Le Néerlandais s'est en effet pris de passion pour ce sport de raquette.

En début de semaine, il a même fait ses débuts sur le CUPRA FIP Tour, en double, remportant son premier match de qualification lors du FIP Bronze de Westerbork. Si l'ancien attaquant, aligné aux côtés de Werner Lootsma, a remporté sa première partie (4-6 6-3 7-6), il a dû s'incliner lourdement lors du premier tour face à une autre paire néerlandaise (6-1 6-0).

Une belle performance tout de même pour l'ancien footballeur qui, selon «AS», aurait même construit un court de tennis dans son jardin en Allemange. Histoire d'entraîner un peu plus son jeu, raquette en mains.