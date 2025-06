Candidat au Ballon d'Or à seulement 17 ans, le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal a l'occasion de marquer un peu plus les esprits jeudi en demi-finale de la Ligue des nations face à la France de Dembélé et Mbappé, ses principaux concurrents.

L'attaquant espagnol Lamine Yamal face aux Pays-Bas en Ligue des nations, le 23 mars 2025 à Valence. Photo: JOSE JORDAN

AFP Agence France-Presse

Près d'un an après son coup d'éclat en demi-finale de l'Euro-2024, remporté ensuite avec la Roja, le destin doré de Lamine Yamal s'écrira encore en Allemagne... et face aux Bleus.

L'adolescent catalan, intenable sur son côté droit et auteur du plus beau but du tournoi lors de cette rencontre - gagnée 2-1 par l'Espagne - a à nouveau rendez-vous avec l'histoire, pour cimenter un peu plus sa place à la table des très grands.

A seulement 17 ans, Yamal s'y est assurément installé cette saison en menant le Barça vers un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) et en brillant sur la scène européenne - malgré une élimination cruelle en demi-finale de C1 face à l'Inter.

L'ailier barcelonais, lauréat l'an dernier du trophée Kopa du meilleur espoir mondial et du prix Laureus de la révélation de l'année 2024, n'a pas pu éviter les débats concernant sa place parmi les favoris au Ballon d'Or. «Je ne pense pas à gagner le Ballon d'Or. Je pense à prendre du plaisir, à bien jouer et si cette récompense doit venir, elle viendra», a déclaré Yamal dans une interview à la radio COPE.

«Si vous voulez le jouer jeudi...»

Interrogé sur l'importance que ce match pourrait avoir dans la course face à Ousmane Dembélé, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, ou Kylian Mbappé, Soulier d'Or européen, le jeune prodige a accepté le défi: «Moi, je voterais pour le meilleur joueur de l'année, pas sur un seul match. Mais si vous voulez le jouer jeudi, nous le jouerons jeudi», a-t-il répondu.

Un avertissement à prendre au sérieux pour les Bleus, qui avaient dû s'incliner l'an dernier à Munich devant le talent du phénomène espagnol, surmotivé à l'époque par une déclaration d'Adrien Rabiot jugeant que Yamal devrait «en faire plus» pour éliminer la France.

«Avant le match de l'Euro contre la France, je dormais et soudain, je me suis réveillé avec un appel d'un ami qui m'a dit: 'Tu te souviens de ce qu'a dit Rabiot sur toi?'», raconte-t-il. «Je lui ai répondu de ne pas s'inquiéter et que je m'en souvenais. Le match a commencé, j'ai regardé vers les tribunes et j'ai vu le geste de mon ami me disant de me souvenir de ce qu'il avait dit. Ensuite, cela m'a motivé et je me suis mis à courir sans m'arrêter», a-t-il poursuivi.

«Lamine aime fermer des bouches. Si des gens doutent de lui, il est encore plus motivé. Et après, regardez ce qui arrive: il nous fait gagner des matches décisifs et éliminatoires», a résumé son coéquipier Pau Cubarsi à Radio Marca.

Derniers exemples en date: les demi-finales de Ligue des champions face à l'Inter, les «Clasicos» face au Real Madrid ou encore le quart de finale de la Ligue des nations contre les Pays-Bas (qualification aux tirs au but), où il avait inscrit le plus beau but de sa jeune carrière en prolongation. Un autre récital, jeudi à Stuttgart, rapprocherait l'Espagne d'un triplé inédit (Ligue des nations 2023, Euro-2024, Ligue des nations 2025), et le prodige catalan de la précieuse couronne pour l'instant promise à Dembélé.