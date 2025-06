Le caprice de Robert Lewandowski agace tout un pays

La star du Barça n'a pas le soutien de ses coéquipiers en équipe nationale polonaise. Photo: IMAGO/Newspix

Blick Sport

La Pologne est actuellement tenue en haleine par un conflit entre Robert Lewandowski et le sélectionneur polonais Michal Probierz. Celui-ci ne cesse de s’intensifier, comme le rapporte le portail So Foot et de nombreux médias. Après que Probierz a retiré le brassard de capitaine à l’attaquant du FC Barcelone, ce dernier a annoncé qu’il ne jouerait plus pour la Pologne tant que le coach serait en poste. Mais la décision de Lewandowski ne semble pas faire l’unanimité au sein de l’équipe nationale.

Le média polonais «Meczyki» révèle que ces tensions entre le joueur vedette et le sélectionneur existent depuis mars. De plus, d’après «Sport», la quasi-totalité des joueurs de la sélection auraient approuvé le choix de Probierz, jugeant Lewandowski hautain. La classe politique polonaise s’est également impliquée dans cette affaire. Marcin Mastalerek, chef de cabinet du président polonais, a appelé Robert Lewandowski à reconsidérer sa position. Il a déclaré sur RMF FM: «Les hommes ne doivent pas s’offenser, car s’ils s’offensent, ce sont des garçons et personne ne les aime.»

Le joueur appelé à réfléchir

Marcin Mastalerek a aussi rappelé un précédent similaire avec Jakub Błaszczykowski, qui avait perdu son brassard de capitaine avant l’Euro 2016, mais qui avait continué à jouer pour l’équipe nationale. Il a exprimé l’espoir que Lewandowski «réfléchisse à sa décision et se comporte comme Błaszczykowski», ajoutant que «c’est ainsi que le représentant polonais devrait se comporter».

Cette situation survient alors que la Pologne occupe la première place du groupe G des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, avec deux victoires en autant de matches. L’équipe affrontera la Finlande lors de son prochain match, une rencontre cruciale pour consolider sa position en tête du groupe. Malgré le statut de légende de Lewandowski en Pologne, avec 85 buts en 158 sélections, sa tentative de mettre la pression sur Probierz semble avoir échoué.