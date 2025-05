Hansi Flick a recollé les morceaux au Barça

1/8 Pau Victor et Fermin Lopez se tombent dans les bras: le FC Barcelone est champion! Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Cédric Heeb

Hansi Flick

L’Allemand est le chef d’orchestre du succès du Barça cette saison. Il a pris ses fonctions en juillet 2024, après un exercice précédent sans titre pour le club sous la direction de Xavi, des échecs lors des Clásicos et de nombreuses déceptions. Flick a ramené le calme et le succès en Catalogne. Il a remporté la Supercoupe en quelques semaines seulement, la Copa del Rey récemment et maintenant le championnat. Même le quadruplé semblait possible, jusqu’à cette demi-finale de toute beauté perdue face à l’Inter en Ligue des champions. Sa moyenne de points sur les 58 matches disputés reste toutefois impressionnante puisqu’elle est de 2,34.

L’entraîneur allemand a ainsi recollé les morceaux et a fait de ses joueurs, jeunes pour la plupart, des champions. Le journal espagnol «AS» titre ainsi: «Flick et ses enfants intrépides.» L’entraîneur le clame lui-même: «Nous sommes comme une famille. Je n’ai jamais vu ça.»

Lamine Yamal et les jeunes intrépides

Il faut dire que cette équipe est effectivement très jeune. La moyenne d’âge de tous les joueurs utilisés en Liga est de 24,9. Des exemples de pépites? Pau Cubarsi (18 ans), Alejandro Balde (21), Marc Casado (21), Pedri (22) et Fermín López (22). Mais le plus jeune les éclipse tous: Lamine Yamal. À 17 ans, il compte déjà 104 matches professionnels à son actif, 24 buts et 34 passes décisives. Ce sont des sphères dans lesquelles Messi s’est promené autrefois.

Et à l’instar de l’Argentin, les buts de Yamal sont un régal pour les yeux, comme l’a encore prouvé son tir de rêve contre l’Espanyol ce jeudi. «Il a déjà marqué beaucoup de buts de ce genre», remarque Hansi Flick. «Il les entraîne toute la journée. Ce but était parfait.» Tout fan de football, qu’il soit supporter du Barça ou non, doit le reconnaître: Ce garçon est un phénomène.

Raphinha

À 28 ans, le Brésilien pourrait déjà être classé parmi les vieux (il est le sixième joueur le plus âgé de l’effectif), mais il est dans la forme de sa vie. Ses 59 participations au but en 55 matches en disent long. Pourtant, l’été dernier, après une saison en demi-teinte, il semblait sur le départ: «C’était dur dans ma tête. Des gens voulaient que je quitte le club parce que je n’étais pas assez bon», expliquait-il. Il a même pensé à prendre sa retraite, mais Hansi Flick l’a convaincu de retenter sa chance et a fait de lui un joueur clé absolu.

Le retraité dans les buts

Wojciech Szczesny était parti pour prendre sa retraite. Mais le gardien titulaire du Barça, Marc-André ter Stegen, s’est déchiré le ligament croisé. Les Catalans avaient besoin d’un nouveau numéro 1. Le Polonais a accepté ce rôle, et il a été titulaire entre les poteaux depuis début janvier. En 30 matches, il n’a encaissé que 36 buts. Il est l’une des principales raisons de la montée en puissance des Catalans.

Une année de rêve

Au début de l’année, rien ne laissait présager un titre de champion pour le Barça. Après la 21e journée, fin janvier, l’équipe de Hansi Flick avait sept points de retard sur son leader et rival, le Real Madrid. Par la suite, le club a signé 14 victoires en 15 matches de Liga, ainsi qu’un match nul. En 2025, le Barça n’a perdu que deux fois et c’était en Ligue des champions (1-3 contre le BVB, 3-4 contre l’Inter).

Quatre Clásicos, quatre victoires

Même le Real ne peut pas rivaliser avec ce bilan. En confrontations directes, le bilan des Madrilènes est tout simplement mauvais. Il y a eu quatre Clásicos cette saison et ils ont tous été remportés haut la main par le Barça: 4-0, 4-3, 5-2 et 4-3. Il faut remonter à la saison 1982/1983 pour trouver la trace d’un pareil exploit des Catalans. Alors forcément, quand on demande à Hansi Flick quels ont été ses moments préférés de la saison, il répond: «Les quatre Clásicos contre le Real!»