Cameron Puertas va-t-il céder à l'appel des millions saoudiens?

Avec Dan Ndoye et Cameron Puertas, ce sont deux anciens lausannois qui sont très courtisés sur le marché des transferts. Alors que le premier a ébloui l'Europe cet été, le second intéresse... les Saoudiens. A 25 ans, Puertas va-t-il céder à l'appel des millions?

1/6 Cameron Puertas est apprécié par les supporters de l'Union Saint-Gilloise.

Alain Kunz

Cameron Puertas a réalisé une saison de haut vol avec l'Union Saint-Gilloise, deuxième du dernier championnat de Belgique. Les Bruxellois ont certes manqué de peu le titre lors des playoffs, mais ils ont réussi à se ratrapper en gagnant la Coupe. Le week-end dernier, ils ont même remporté la Supercoupe de Belgique contre le FC Bruges (2-1). Auteur de l'ouverture du score sur pénalty, le Vaudois a été le meilleur homme sur le terrain.

Sur le plan individuel, Puertas a terminé meilleur passeur du championnat belge la saison dernière. Et il a même été élu joueur de l'année en Jupiler Pro League. Une ligue de haut niveau, nettement supérieure à la nôtre.

Mönchengladbach et Fulham? Aucun intérêt

Forcément, un tel palmarès autorise Puertas à regarder plus loin, et notamment vers la Ligue des champions. Un rêve qu'il pourrait réaliser avec l'Union Saint-Gilloise. Pour ce faire, les Belges doivent toutefois passer deux tours de qualification, le premier contre le Slavia Prague. Mais Puertas a également d'autres options.

Quatre championnats de haut niveau (Angleterre, France, Italie et Allemagne) le courtisent. Parmi les clubs intéressés, on retrouve le VFB Stuttgart, qui jouera la Ligue des champions cette saison. Le Borussia Mönchengladbach et Fulham, en Premier League, lui courent également après. Ces deux options n'intéressent toutefois pas le Vaudois, aucun des ces deux clubs n'ayant la moindre chance de participer à la C1 cette année.

Assuré après deux ou trois ans

Mais l'argent pourrait-il pousser Puertas à renoncer à son rêve européen? C'est ce que son agent Fahd Adamson a laissé entendre: «Pour Cameron, nous avons également reçu une offre de l'Arabie saoudite, il l'examine de très près.» Et pour cause, en jouant deux ou trois saisons dans le golfe, le joueur de 25 ans serait assuré de toucher un joli pactole et d'assurer ses arrières financièrement.

Parallèlement, le sélectionneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin, attend avec impatience que Puertas obtienne enfin son passeport suisse. Pour rappel, le Vaudois avait eu le malheur de prendre le volant... deux heures avant la fin de son retrait de permis. Une erreur qui avait entraîné le lancement d'une procédure pénale, laquelle bloque encore aujourd'hui sa naturalisation.

Cette affaire lui a finalement coûté sa participation à l'Euro. Alors certes, le Vaudois a commis une erreur, mais il s'agit surtout d'une véritable absurdité bureautique, tant la sanction parait disproportionnée.

Pas de passeport suisse avant fin 2025?

Et l'attente va encore durer, peut-être même plus d'un an. Selon son agent, Puertas ne pourrait obtenir son passeport qu'à la fin de l'année 2025, auquel cas il ne disputerait pas le moindre match de Ligue des nations et de qualification à la Coupe du monde.

Seule une accélération de la procédure pénale permettrait à l'ex-Lausannois de rejoindre plus rapidement les rangs de la Nati, ce qui serait non seulement dans son intérêt, mais également dans celui de l'équipe de Suisse. Car depuis le retrait de Xherdan Shaqiri, Murat Yakin ne dispose plus d'un numéro dix capable de marquer des buts.