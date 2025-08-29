L'ancien président de la FIFA Joseph Blatter et son ancien secrétaire général adjoint Markus Katter n'auront pas à rembourser les bonus qu'ils ont touchés entre 2010 et 2013. C'est du moins l'avis du tribunal des prud'hommes de Zurich.

La FIFA perd face à Sepp Blatter sur les bonus

Joseph Blatter et deux autres fonctionnaires de la FIFA s'étaient attribué des bonus entre 2010 et 2013. Ils n'auront pas à les rembourser, estime le tribunal des prud'hommes de Zurich (archives). Photo: PABLO GIANINAZZI

ATS Agence télégraphique suisse

La somme totale incriminée atteignait 23 millions de francs. Elle honorait le succès financier de la Coupe du monde de football en Afrique du sud, en 2010. Les principaux intéressés et un troisième fonctionnaire de la Fédération internationale de football (FIFA) ont participé à la décision de se reverser ces bonus les uns aux autres.

La FIFA avait exigé devant la justice du travail que le trio rembourse ces bonus, car ce dernier en avait décidé malgré un conflit d'intérêts, selon elle. La Cour a rejeté, toutefois, entièrement cette exigence, écrit-elle vendredi.

D'après elle, le trio pouvait s'attendre, «de bonne foi», à ce que la FIFA autorise les bonus déjà versés. La décision de justice n'est pas encore entrée en force.