Un incident choquant s'est produit à Marseille : Ivan Jurić, entraîneur d'Atalanta, a confronté physiquement Ademola Lookman après une remarque du joueur. L'équipe a dû intervenir pour calmer la situation.

Ivan Jurić, connu pour être un entraîneur impulsif, a empoigné Ademola Lookman lors d'un match à Marseille. Photo: keystone-sda.ch

Un incident surprenant a éclaté lors du match de Ligue des champions entre l’Atalanta et l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. À la 75e minute, Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’est violemment emporté contre son attaquant Ademola Lookman après l’avoir remplacé. Le Croate a saisi le joueur par le maillot, et la scène a failli dégénérer en bagarre, avant que le staff technique n’intervienne pour calmer les esprits. La vidéo de l’altercation a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Le conflit a éclaté lorsque Lookman, visiblement frustré par son remplacement, a adressé quelques mots à Jurić en quittant le terrain. Connu pour son tempérament impulsif, l’entraîneur a immédiatement réagi physiquement. Interrogé après le match, il a tenté de minimiser la situation: «Lookman? Ce genre de choses arrive chaque semaine sur les terrains. Les joueurs n’aiment pas être remplacés, point final. Nous en discuterons dans le vestiaire», a-t-il déclaré.

L'Atalanta s'impose

Malgré cette altercation, l’Atalanta a réussi à s’imposer à Marseille. Jurić a salué la performance de ses joueurs : « Nous avons joué un bon match, même si nous avons manqué d’efficacité. Nous avons eu de la malchance — un penalty, un but annulé… Mais la victoire est méritée. » Le club a précisé que l’incident serait traité en interne et que les deux parties étaient prêtes à discuter.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ademola Lookman, qui a disputé 127 matchs et marqué 53 buts pour l’Atalanta, connaît une période difficile cette saison, avec seulement un but en huit matchs. Quant à Jurić, arrivé à Bergame cet été, il est réputé pour son caractère fougueux et a déjà entraîné plusieurs clubs italiens et anglais, dont Genoa, Vérone, Torino, Rome et Southampton.