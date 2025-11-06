Un incident surprenant a éclaté lors du match de Ligue des champions entre l’Atalanta et l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. À la 75e minute, Ivan Jurić, entraîneur de l’Atalanta, s’est violemment emporté contre son attaquant Ademola Lookman après l’avoir remplacé. Le Croate a saisi le joueur par le maillot, et la scène a failli dégénérer en bagarre, avant que le staff technique n’intervienne pour calmer les esprits. La vidéo de l’altercation a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.
Le conflit a éclaté lorsque Lookman, visiblement frustré par son remplacement, a adressé quelques mots à Jurić en quittant le terrain. Connu pour son tempérament impulsif, l’entraîneur a immédiatement réagi physiquement. Interrogé après le match, il a tenté de minimiser la situation: «Lookman? Ce genre de choses arrive chaque semaine sur les terrains. Les joueurs n’aiment pas être remplacés, point final. Nous en discuterons dans le vestiaire», a-t-il déclaré.
L'Atalanta s'impose
Malgré cette altercation, l’Atalanta a réussi à s’imposer à Marseille. Jurić a salué la performance de ses joueurs : « Nous avons joué un bon match, même si nous avons manqué d’efficacité. Nous avons eu de la malchance — un penalty, un but annulé… Mais la victoire est méritée. » Le club a précisé que l’incident serait traité en interne et que les deux parties étaient prêtes à discuter.
Ademola Lookman, qui a disputé 127 matchs et marqué 53 buts pour l’Atalanta, connaît une période difficile cette saison, avec seulement un but en huit matchs. Quant à Jurić, arrivé à Bergame cet été, il est réputé pour son caractère fougueux et a déjà entraîné plusieurs clubs italiens et anglais, dont Genoa, Vérone, Torino, Rome et Southampton.