Neymar bientôt de retour à Barcelone?

Blick Sport

L'été prochain, le FC Barcelone inaugurera solennellement un Camp Nou rénové. A cette occasion, le président Joan Laporta souhaite recruter une nouvelle superstar et c'est ainsi qu'une folle rumeur a vu le jour. En effet, selon le journal espagnol «Sport», il s'agirait de Neymar (32 ans). Le Brésilien, qui a déjà joué pour les Catalans de 2013 à 2017, ne serait pas opposé à un retour.

Actuellement sous contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal, Neymar se remet d'une rupture des ligaments croisés. Alors qu'il serait libre de tout contrat à l'été 2025, le quotidien ibérique ajoute qu'il souhaiterait à nouveau évoluer dans un championnat plus compétitif afin de pouvoir se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026.

Hansi Flick ne serait pas convaincu par l'idée

Tout le monde serait-il enthousiaste à l'idée d'un retour du fils prodigue? L'entraîneur Hansi Flick aurait déjà refusé les avances faites pas l'attaquant brésilien ces derniers mois. Il n'est de plus pas certain que Neymar retrouve son meilleur niveau après sa longue absence pour cause de blessure.

Lors de sa première période au Barça, Neymar a marqué 105 buts en 186 matches et a été à l'origine de 76 réalisations. A l'époque, il formait avec Luis Suarez (37 ans) et Lionel Messi (37 ans) le trio d'attaque «MSN». Outre les rumeurs concernant Barcelone, Flamengo serait également intéressé par l'international auriverde.