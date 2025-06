Voici les 35 joueuses qui entament la mission Euro 2025

L'équipe de Suisse débute son premier camp d'entraînement lundi à Macolin. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

J-26. L'équipe de Suisse entre dans la dernière ligne droite direction son Euro à la maison. Lundi à Macolin, Pia Sundhage et ses joueuses entameront le premier de leurs trois camps d'entraînement d'ici au match d'ouverture face à la Norvège prévu le 2 juillet au Parc Saint-Jacques.

«Les semaines à venir seront une nouvelle occasion de se préparer pour l'Euro. Notre priorité sera de donner une nouvelle chance à toutes les joueuses et de leur rappeler l'importance de franchir la prochaine étape», explique la sélectionneuse.

Voici les 35 joueuses convoquées:

Gardiennes:

Nadine Böhi, Elvira Herzog et Livia Peng.

Défenseures:

Aigbogun Eseosa, Laia Ballesté, Luana Bühler, Viola Calligaris, Noelle Maritz, Nadine Riesen et Julia Stierli.

Milieux et attaquantes:

Lydia Andrade, Amira Arfaoui, Ramona Bachmann, Iman Beney, Alena Bienz, Ana-Maria Crnogorcevic, Aurélie Csillag, Leela Egli, Svenja Fölmli, Naina Inauen, Noemi Ivelj, Lia Kamber, Alisha Lehmann, Naomi Luyet, Sandrine Mauron, Alayah Pilgrim, Seraina Piubel, Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Cumba Sow, Meriame Terchoun, Smilla Vallotto, Lia Wälti, Leila Wandeler et Riola Xhemaili.

À noter que toutes les joueuses ne seront pas présentes lundi à Macolin. En effet, certaines d'entre elles ne seront libérées par leur club que le 23 juin (Smilla Vallotto, Sydney Schertenleib, Naina Inauen). Lia Wälti et Ana-Maria Crnogorcevic ne rejoindront quant à elles l'équipe que pour le début du deuxième camp prévu dès le 16 juin.

Plusieurs jeunes joueuses convoquées

De leur côté, Leela Egli, la Fribourgeoise Leila Wandeler et Lia Kamber (18, 19 et 19 ans) obtiennent la possibilité de se montrer. Naomi Luyet et Luana Bühler, toutes deux de retour de blessure, seront évaluées dès lundi.

L'ASF fait encore savoir qu'une première coupe aura lieu au terme de sa première semaine d'entraînement, avant que la liste définitive ne soit dévoilée au terme du deuxième camp (23 juin). La Nati disputera un dernier match de préparation le 26 juin à Winterthour face à la République Tchèque.