Cristo Fernández, plus connu sous le nom de Dani Rojas pour son rôle dans Ted Lasso, a été aperçu à l'entraînement d'une équipe professionnelle. De la comédie au football pro, n'y a-t-il qu'un pas?

Blick Sport

Les aficionados de l'excellente série Ted Lasso n'ont pu oublier le sourire de Dani Rojas, un attaquant mexicain recruté par l'AFC Richmond dans la saison 1 de la série américaine. «Football is life!» était le crédo de cet enthousiaste footballeur.

Dans la vraie vie, Dani Rojas se nomme Cristo Fernández et est un acteur de renom au Mexique. Plus jeune, le comédien était un footballeur prometteur et évoluait dans un club de Guadalajara: le Club Deportivo Estudiantes Tecos (actuellement en troisième division). Mais une blessure au genou a mis un terme prématuré à sa carrière sportive.

Bientôt en D2 américaine?

Un terme? Pas tout à fait, puisque l'acteur de 35 ans vient d'être aperçu en train de tenter un formidable retour sur les terrains de foot. Cristo Fernández a été vu en plein essai sous le maillot du El Paso Locomotive FC, club évoluant en USL Championship, deuxième échelon du football américain, juste en-dessous de la fameuse MLS. Il aurait disputé 30 minutes d'un match amical contre New Mexico United.

Le retour sur le pré semble donc être tout proche pour celui qui avait déjà effectué un essai avec la deuxième équipe du Chicago Fire (MLS). Alors, va-t-on bientôt allumer nos téléviseurs pour voir les exploits de Cristo Fernández plutôt que ceux de Dani Rojas? À noter que la série vient de dévoiler un teasing pour sa quatrième saison. Timing is everything.