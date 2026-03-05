Fabian Schär a vécu «les jours les plus terrifiants» de sa vie

Après sa grave blessure à la cheville, Fabian Schär s'est rendu au Proche-Orient pour sa rééducation. Là-bas, il a assisté de près aux récentes attaques aériennes et a dû se réfugier dans un bunker.

Ramona Bieri

Les récentes attaques aériennes au Proche-Orient choquent le monde entier. Les personnes qui y vivent ne sont pas les seules à être touchées. Des milliers de touristes vivent également l'horreur de très près. Parmi eux, Fabian Schär, ancien pilier de l'équipe de Suisse.

«Je viens de vivre quelques-uns des jours les plus terrifiants de ma vie, écrit le joueur de Newcastle sur Instagram. J'ai malheureusement dû assister de près à ce qui se passe au Proche-Orient.»

Il poste à cet effet une photo qui a probablement été prise dans un bunker. On y voit des matelas posés sur le sol, des bagages et d'autres personnes qui ont cherché refuge avec Fabian Schär.

Au chaud pour la rééducation

L'ancien défenseur de la Nati ne précise pas où il a séjourné. La raison de son voyage au Proche-Orient était son programme de rééducation. En janvier, le défenseur s'est gravement blessé à la cheville et a dû subir une opération.

Actuellement, il travaille assidûment à son retour. Selon les médias britanniques, celui-ci n'est pas attendu avant fin avril. Selon le «Sun», ce n'est que la semaine dernière qu'il a été autorisé par les Magpies à se rendre dans le Golfe persique. Ce séjour a pris fin de manière inattendue et rapide.

Depuis, Fabian Schär n'est plus dans la zone de danger. «Je suis content d'avoir trouvé un moyen de rentrer chez moi en toute sécurité», rassure-t-il. Il qualifie ce qu'il a vécu de «vraiment effrayant». Il espère aussi «que toutes les personnes qui ont besoin d'aide dans les régions touchées la recevront».