Ouf, pas de fracture!
Fabian Schär pourrait rejouer avant la fin de la saison

Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Bournemouth.
Publié: il y a 58 minutes
1/2
Photo: ADAM VAUGHAN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. «Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives», a dit Eddie Howe.

«Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison», a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
