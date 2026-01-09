Fabian Schär pourrait rejouer avant la fin de la saison

ATS Agence télégraphique suisse
Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. «Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives», a dit Eddie Howe.
«Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison», a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation