Il s'exprime depuis l'hôpital
Fabian Schär opéré avec succès après sa grosse blessure

Fabian Schär a été opéré avec succès après sa blessure. Le défenseur suisse souligne que la blessure est moins grave que ce que l'on craignait au départ. Mais on ne sait toujours pas quand il pourra revenir sur le terrain.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
1/4
Fabian Schär a été opéré avec succès.
Photo: IMAGO/Every Second Media
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri Baumgartner

«L’opération à Londres s’est bien déroulée.» C’est par ces mots que Fabian Schär a donné de ses nouvelles jeudi soir sur Instagram. Le défenseur suisse a publié une photo depuis son lit d’hôpital, le pied gauche solidement bandé, mais le pouce levé. Un message rassurant, accompagné toutefois d’une nuance prudente: «Le pronostic est meilleur que ce que l’on craignait au début.»

Le joueur de Newcastle s’était blessé lors d’un duel pendant la victoire 4-3 face à Leeds, début janvier. Évacué sur civière, Schär avait suscité de vives inquiétudes. Le diagnostic précis n’a toutefois pas été communiqué. L’entraîneur Eddie Howe a simplement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une fracture, sans indiquer la durée de l’indisponibilité.

À défaut de certitudes médicales, l’ancien international suisse affiche un état d’esprit combatif. «J’ai hâte de revenir», écrit-il encore, tout en précisant qu’il soutiendra son équipe depuis les tribunes en attendant son retour sur les terrains.

