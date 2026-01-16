«L’opération à Londres s’est bien déroulée.» C’est par ces mots que Fabian Schär a donné de ses nouvelles jeudi soir sur Instagram. Le défenseur suisse a publié une photo depuis son lit d’hôpital, le pied gauche solidement bandé, mais le pouce levé. Un message rassurant, accompagné toutefois d’une nuance prudente: «Le pronostic est meilleur que ce que l’on craignait au début.»
Le joueur de Newcastle s’était blessé lors d’un duel pendant la victoire 4-3 face à Leeds, début janvier. Évacué sur civière, Schär avait suscité de vives inquiétudes. Le diagnostic précis n’a toutefois pas été communiqué. L’entraîneur Eddie Howe a simplement confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une fracture, sans indiquer la durée de l’indisponibilité.
À défaut de certitudes médicales, l’ancien international suisse affiche un état d’esprit combatif. «J’ai hâte de revenir», écrit-il encore, tout en précisant qu’il soutiendra son équipe depuis les tribunes en attendant son retour sur les terrains.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City FC
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United FC
21
5
32
7
Manchester United FC
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
Fulham FC
21
0
31
10
Sunderland AFC
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion FC
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace FC
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur FC
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United FC
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers FC
21
-26
7