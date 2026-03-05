Les barrages pour la Coupe du monde menacés?

À la fin du mois de mars, la finale des barrages intercontinentaux doit avoir lieu au Mexique. L'Irak, l'un des pays engagés, pourrait devoir déclarer forfait à cause du conflit dans sa région.

Blick Sport

Pour la deuxième fois de son histoire, l'Irak pourrait bien participer à la Coupe du monde. 40 ans après sa participation au Mondial mexicain, le pays du Proche-Orient rêve d'Amérique du nord. Pour cela, il ne lui manque plus qu'une victoire, en finale du barrage intercontinental.

Ce match est agendé au 31 mars prochain et il aura lieu justement à Monterrey, au Mexique. L'adversaire est encore à déterminer entre la Bolivie et le Suriname. Sauf qu'une de ces deux équipes pourrait bien ne pas affronter l'Irak pour décrocher son ticket.

Actuellement, la guerre fait rage en Iran et aux alentours. En conséquence et comme le rapporte le «Guardian», l'espace aérien au-dessus de l'Irak est fermé pour quatre semaines au moins. Cela empêcherait certains joueurs de se rendre au Mexique tandis que leur sélectionneur, l'Australien Graham Arnold, est bloqué aux Émirats arabes unis.

Une situation compliquée, mais qui pourrait être résolue par un trajet terrestre, de 25 heures environ, entre l'Irak et la Turquie. Sauf qu'à l'heure actuelle, certains joueurs n'ont pas encore reçu leurs visas pour le barrage. Clairement, la participation du pays à la Coupe du monde est menacée.