L'ASF lance un appel au secours pour Suisse-Slovénie lundi

9000 billets vendus! Le Parc Saint-Jacques risque d'être bien vide lundi pour le match entre la Suisse et la Slovénie, très important pour la qualification pour la Coupe du monde 2026. L'ASF lance un appel au peuple suisse.

Plus de 33'000 personnes se sont rendues à Saint-Jacques vendredi pour Suisse-Kosovo. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alerte générale!

Alors que plus de 33'000 personnes ont assisté à la belle victoire de la Nati face au Kosovo vendredi (4-0), le Parc Saint-Jacques n'est même pas rempli à la moitié pour le match contre la Slovénie, lundi au même endroit!

Alors que la conférence de presse de Murat Yakin venait de se terminer vendredi soir très tard, Adrian Arnold, chef de la communication, a pris la parole pour demander aux journalistes présents de mentionner dans leurs articles respectifs que de nombreux billets étaient encore disponibles. «Aujourd'hui, 9000 billets ont été vendus», a-t-il expliqué.

La Suisse ne joue jamais dans sa capitale

Invité à réagir, Murat Yakin a bien sûr regretté la situation, alors que son équipe venait de réussir une très belle performance. «Peut-être aurait-il été mieux de jouer à Berne, un lieu plus central?», s'est demandé le Bâlois. Le Wankdorf étant actuellement en train de réinstaller sa pelouse synthétique, la question était vite répondue, comme dirait un philosophe bien connu en Suisse romande. La Suisse est d'ailleurs l'un des très rares pays européens à ne jamais jouer dans sa capitale.

Mais une autre se pose: pourquoi le Parc Saint-Jacques a-t-il accueilli les deux matches de la Nati?

La première explication tient à la logistique: les deux matches étant extrêmement rapprochés (vendredi et lundi), le staff de la Nati a voulu éviter un déplacement coûteux en énergie. L'idée était donc de disputer les deux matches au même endroit. Et vu qu'il était très logique d'organiser le match face au Kosovo dans le plus grand stade du pays, vu qu'il était quasi certain qu'il se jouerait à guichets fermés, décision a été prise de jouer les deux matches à Bâle. D'un point de vue logique, il aurait été bien plus judicieux de jouer Suisse-Kosovo à Bâle et Suisse-Slovénie à Lucerne, Saint-Gall ou Sion, mais Murat Yakin voulait éviter un déménagement dimanche.

Un lundi à 20h45 à Bâle, pas simple pour tout le monde

L'ASF espérait tout de même bien plus de monde que 9000 personnes, un chiffre qui sera (peut-être?) amené à évoluer ce week-end du fait du bon match livré par Breel Embolo et ses coéquipiers vendredi. Mais si des milliers de billets venaient à être vendus entre samedi, dimanche et lundi, il y a peu de chances que ce soit à des spectateurs venus d'autres villes que Bâle. Qui peut se permettre d'improviser un voyage un lundi après-midi depuis la Suisse romande, par exemple, en sachant qu'aucun train spécial n'est organisé? Pour les courageux venus assister à Suisse-Kosovo en voiture vendredi, il a fallu partir plus tôt du boulot, même avec un coup d'envoi à 20h45. Difficile, vu la circulation, d'imaginer partir à 17h de Genève, 18h de Lausanne ou même 19h de Neuchâtel.

De 41 à 102 francs

Les prix des billets ont également fait office de repoussoir, avec des prix d'entrée adultes fixés à 41,50 francs derrière les buts et à 92,50 et 102,50 francs en tribunes latérales. Il existe certes des secteurs familles, un peu moins chers, mais pas extensibles. Ces prix peuvent-ils être amenés à évoluer ce week-end, afin de remplir le stade au maximum? Vendredi, ce n'était pas la tendance. Il y a malheureusement fort à parier que le Parc Saint-Jacques ne sera même pas rempli à moitié lundi au coup d'envoi...