Les meilleurs footballeurs et footballeuses suisses de l'année seront récompensés le 12 janvier 2026 à Berne lors de la Swiss Football Night. Les nommés ont été annoncés vendredi.

Blick Sport

Manuel Akanji, Dan Ndoye et Granit Xhaka sont nommés pour le titre de meilleur joueur suisse de l'année 2025. Chez les femmes, il s'agit de Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib et Lia Wälti. Les cinq autres catégories concernent les deux meilleurs jeunes, les meilleurs joueurs et joueuses de Super League, Challenge League et Women's Super League.

Le public peut aussi voter

Les nommés ont été choisis par un jury d'experts composé d'entraîneurs, de directeurs sportifs, de capitaines de clubs, ainsi que des coachs des équipes nationales. Pour déterminer le résultat final, les voix du jury d’experts, des médias sélectionnés et des fans comptent chacune pour un tiers. Le vote du public est d'ailleurs ouvert dès maintenant et jusqu'au 5 décembre sur www.swissfoottballnight.ch.

Voici les nominés pour chaque catégorie

- Meilleur joueur: Manuel Akanji, Dan Ndoye, Granit Xhaka.

- Meilleure joueuse: Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Lia Wälti.

- Meilleur jeune joueur: Zachary Athekame, Johan Manzambi, Cheveyo Tsawa.

- Meilleure jeune joueuse: Lia Kamber, Giulia Looser, Leila Wandeler.

- Meilleur joueur de Super League: Matteo Di Giusto, Xherdan Shaqiri, Miroslav Stevanovic.

- Meilleure joueuse de Super League: Iman Beney, Therese Simonsson, Stephanie Waeber.

- Meilleur joueur de Challenge League: Warren Caddy, Shkelqim Demhasaj, Valon Fazliu.