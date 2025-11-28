Les débuts malheureux de Rafel Navarro avec la Nati

Rafel Navarro, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale suisse de football féminin, fera ses débuts vendredi contre la Belgique à Jerez de la Frontera. Malgré des problèmes personnels, il se réjouit de lancer son nouveau projet avec la Nati.

Christian Finkbeiner

Ce n'est pas exactement ainsi que Rafel Navarro (39 ans) avait imaginé ses débuts en tant que sélectionneur de l'équipe nationale suisse. Le Catalan dirigera certes la Nati lors du premier des deux matchs amicaux programmés vendredi à Jerez de la Frontera contre la Belgique. Mais après la rencontre, il devra temporairement quitter le camp pour rejoindre son domicile en raison de l'état de santé de son père. Rafel Navarro sera de retour en Andalousie au plus tard pour le deuxième match, mardi, face au pays de Galles. Entre-temps, le nouveau préparateur physique, Norbert Callau, assurera la direction des entraînements.

La veille du match, Rafel Navarro préfère ne pas entrer dans les détails de son départ. «Parlons de football», déclare le Catalan qui, malgré les mauvaises nouvelles personnelles, se réjouit de sa première avec la Nati. «Nous avons lancé un nouveau projet et nous ne sommes évidemment pas encore à 100%. Mais l'attitude des joueuses est excellente, elles ont adopté la philosophie de jeu très positivement et apprennent rapidement.»

Un football offensif, avec beaucoup de possession et un pressing élevé, voilà l'ambition de Rafel Navarro. «Mais il faut bien sûr un bon équilibre entre l'attaque et la défense». Certes, le résultat est important, «mais le plus essentiel est que nous grandissions en tant qu'équipe». En tant qu’entraîneur, il souhaite gagner chaque match, car la victoire reste un moteur de motivation et de confiance. «Une défaite ne serait toutefois pas un drame», précise-t-il.

Rafel Navarro reste discret sur sa composition d’équipe

Le sélectionneur ne révèle pas encore qui sera titulaire lors de sa première. «Les joueuses connaîtront la composition de départ seulement lors de la réunion d’équipe avant le match, je ne la divulguerai donc pas avant», explique-t-il.

Pour la capitaine Lia Wälti, qui suit un programme spécifique en raison d’une légère blessure musculaire, une titularisation contre la 20e nation mondiale serait trop tôt. Quant à Ana-Maria Crnogorcevic, le nouveau coach envisage de la positionner en arrière avec «beaucoup d'élan offensif». La recordwoman de sélections a déjà occupé un rôle similaire lors de son passage à Barcelone, entre 2019 et 2023.