Le match amical entre le Danemark et l'Ukraine a été interrompu à la suite d'un malaise de Christian Eriksen. La frayeur a été totale, mais le médecin de la sélection s'est voulu rassurant.

Yannick Peng

Grosse frayeur dimanche à Odense. Lors du match amical entre le Danemark et l'Ukraine, Christian Eriksen s'est soudainement écroulé sur la pelouse. Immédiatement, ses coéquipiers ont formé un cercle autour du milieu de terrain de 34 ans.

Heureusement, l'international danois a rapidement repris connaissance. «Christian va bien et il a quitté le terrain par ses propres moyens. D'après les premières informations dont nous disposons, son défibrillateur fonctionne normalement», a expliqué le médecin de la sélection danoise, Morten Boesen. «Il a brièvement perdu connaissance, mais il est revenu à lui très rapidement.»

Il évolue avec un défibrillateur

Depuis son arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021, Christian Eriksen évolue avec un défibrillateur implantable. Le joueur s'était alors effondré pendant le match de phase de groupes face à la Finlande, avant d'être réanimé sur la pelouse.

«Il m'a demandé de transmettre ses salutations à tout le monde et de dire qu'il allait bien», a ajouté Morten Boesen. Christian Eriksen doit toutefois subir des examens complémentaires à l'hôpital.

À la suite de cet incident, la rencontre amicale entre le Danemark et l'Ukraine, deux sélections absentes de la prochaine Coupe du monde, a été définitivement interrompue.