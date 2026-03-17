Deux mois plus tard, le Sénégal perd son titre à la CAN

Immense coup de tonnerre dans le football africain, puisque le Sénégal s'est vu retirer sa Coupe d'Afrique. Malgré la défaite en finale (0-1 ap), le Maroc est sacré champion d'Afrique, deux mois plus tard.

Blick Sport avec AFP

C'est un retournement de situation que peu de monde aurait pu prédire. Malgré sa victoire sur le terrain au mois de janvier, le Sénégal s'est vu retirer son titre de champion d'Afrique. Vainqueurs en prolongation face au Maroc au terme d'un match chaotique (0-1 ap), les Lions de la Téranga doivent finalement laisser le trophée à ceux de l'Atlas. Dans un communiqué publié ce mardi, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé leur défaite par forfait. Le Maroc est finalement déclaré vainqueur sur tapis vert (3-0).

Les faits remontent au 18 janvier dernier. À la suite d'un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse avant de revenir, alors que des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse. Après le penalty manqué de l'ailier marocain Brahim Diaz, les deux équipes avaient ensuite disputé des prolongations, où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

Recours devant le Tribunal arbitral du sport?

Sauf que l'article 84 du règlement du tournoi stipule qu'une équipe qui «refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours». En l'occurence, de la finale de la CAN.

Les décisions du jury d'appel de la CAF peuvent être contestées devant le Tribunal arbitral du sport, dans un délai de dix jours. Si le succès sur tapis vert vient à se confirmer, les Marocains remportaient ainsi leur deuxième trophée dans la compétition, le premier depuis 1976.