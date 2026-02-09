Trois semaines après la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc, la panenka manquée de Brahim Diaz continue de faire parler. Le joueur sénégalais Iliman Ndiaye a donné son avis sur ce geste audacieux mais controversé.

Trois semaines après la finale mémorable de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, les échos du penalty manqué de Brahim Diaz résonnent encore. Le joueur sénégalais Iliman Ndiaye a partagé son point de vue sur cet instant décisif dans un entretien avec The Times. «J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer», a déclaré le joueur.

Le geste malheureux de Brahim Diaz, une tentative de panenka ratée dans les dernières secondes du temps réglementaire, reste un sujet de débat. Pourquoi prendre un tel risque à un moment aussi crucial? Iliman Ndiaye ne cache pas son incompréhension: «Vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant de décennies (50 ans, pour être précis) et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait.»

Le tournant de la finale

Cette erreur a représenté un coup dur pour les Lions de l’Atlas qui, désorientés, se sont finalement inclinés en prolongation sur un but de Pape Gueye. Pour les Sénégalais, cette victoire était historique. Ce sacre a mis fin à une longue attente et a été célébré comme un véritable triomphe national.

Pourtant, l’épisode de la panenka continue de symboliser le tournant inattendu de cette finale. Les événements de ce match, ponctués de polémiques hors du terrain, ont marqué l’histoire du football africain. Le Maroc, déçu de l’issue, a même déposé un appel contre certaines sanctions jugées non conformes à la gravité des incidents.