Brahim Diaz aurait pu offrir la Coupe d'Afrique des nations au Maroc, mais il a tenté une panenka en toute fin de match. L'attaquant du Real Madrid a réagi sur les réseaux sociaux.

Blick Sport

Les images de cette fin de temps réglementaire lors de la finale de la CAN ont fait le tour du monde. Alors que le Sénégal a ouvert le score, il a finalement vu son but être annulé. Dans la foulée, le Maroc a obtenu un pénalty mais, vert de rage, leurs adversaires ont décidé de quitter le terrain et de renter au vestiaire.

Finalement, les Lions de la Teranga sont revenus sur la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat et ont vu Brahim Diaz s'avancer pour tirer son pénalty. L'attaquant du Real Madrid avait l'occasion d'offrir pour la première fois ce trophée à sa nation depuis 1976. Sauf que l'attaquant de 26 ans a tenté une panenka face à Edouard Mendy, facilement captée par le portier d'Al-Ahli. Résultat: prolongations, durant lesquelles le Sénégal s'est imposé.

Forcément, beaucoup de critiques ont émané à l'encontre de l'attaquant marocain. Pourquoi et comment a-t-il osé réaliser un tel geste à un instant aussi important de la compétition? Sur les réseaux ce lundi, Brahim Diaz a pris la parole. «J'ai mal au cœur, écrit-il en préambule. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout l'amour que vous m'avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout.»

Puis, il revient évidemment sur cette scène: «Hier, j'ai échoué et j'en assume l'entière responsabilité. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais je vais essayer. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai à aller de l'avant jusqu'à ce qu'un jour je puisse vous rendre tout cet amour et faire la fierté de mon peuple marocain.»

Dans les commentaires, la partie visible des milliers de commentaires semble apporter son soutien à l'attaquant madrilène. Même son coéquipier Kylian Mbappé a répondu en conférence de presse qu'il lui avait envoyé un message de soutien.