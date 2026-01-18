La finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc a sombré dans le chaos. Des décisions arbitrales contestées, une décision de la VAR la sortie des Sénégalais du terrain ont plongé le match dans l’irréel avant la victoire des Sénégalais.

Diego Buccino, Etienne Daman

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations de football en battant le Maroc 1 à 0 en prolongation dimanche au terme d'une finale marquée par des incidents au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Pape Gueye a inscrit le but du triomphe des Lions de la Teranga au début de la prolongation (94e), d'une lourde frappe du gauche dans la lucarne.

Une interruption chaotique

Avant ce dénouement heureux pour les lions de la Teranga, la partie a basculé dans l’irréel. Alors que le score était toujours de 0-0 à l’entrée du temps additionnel, la rencontre a été interrompue dans une confusion totale. Après deux décisions arbitrales successives, très discutées, l'équipe du Sénégal est sortie du terrain avant même qu’un dénouement sportif ne soit acté.

A la 90e minute, le Sénégal croit d’abord tenir le but du sacre. Sur une action confuse dans la surface marocaine, les Lions de la Téranga parviennent à faire trembler les filets. Mais l’arbitre siffle une faute préalable sur Achraf Hakimi. Une décision jugée sévère par le camp sénégalais, qui explose de colère. Malgré les protestations, la VAR ne recommande pas de révision, et le jeu reprend.

Quelques minutes plus tard, à la 96e, un nouveau tournant intervient. Sur un corner marocain, Diouf tire légèrement Brahim Díaz, alors que ce dernier recule pour tenter de passer devant son adversaire et dégager le ballon de la tête. Dans un premier temps, l’arbitre laisse jouer. Mais cette fois, la VAR intervient et invite l’arbitre à revoir les images. Après consultation, le verdict tombe: penalty pour le Maroc.

Une décision lourde de conséquences, qui semble sceller le sort du Sénégal à quelques secondes de la fin du match. Les esprits s’échauffent immédiatement. Des échauffourées éclatent entre les joueurs des deux équipes, les discussions s’éternisent, la tension monte encore d’un cran. Le jeu est interrompu pendant de longues minutes, sans que le penalty ne soit tiré.

Les Sénégalais sortent du terrain

Puis, coup de théâtre: les joueurs sénégalais décident de quitter le terrain, refusant de reprendre la partie. Sous l’impulsion de Sadio Mané, seul joueur sénégalais à être resté sur la pelouse au moment de l’interruption, le Sénégal finit par revenir sur sa décision. Les Lions de la Téranga regagnent le terrain, et la finale peut – enfin – reprendre.

Et alors que le chaos semblait avoir déjà atteint son paroxysme, l’impossible succède à l’impossible. Chargé de tirer le penalty décisif, Brahim Díaz tente une Panenka. Un choix osé, presque provocateur au vu du contexte. Mais Édouard Mendy ne se laisse pas surprendre: le portier sénégalais reste sur ses appuis et repousse la tentative marocaine, déclenchant une explosion de joie sur le banc du Sénégal.

Dans la foulée, l’arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Les deux équipes devront désormais se départager lors des prolongations – ou, à défaut, aux tirs au but.