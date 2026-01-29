Le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw a été suspendu cinq matches par la CAF après les incidents de la finale de la CAN contre le Maroc. Il écope aussi d’une amende de 100’000 dollars.

Le Sénégal avait remporté cette rencontre 1-0 après prolongation, au cours d'un match émaillé d'incidents. Certains joueurs sénégalais avaient, à l'injonction de Thiaw, quitté momentanément le terrain pour contester la décision de l'arbitre, appuyé par la VAR, d'accorder un penalty litigieux au Maroc en toute fin du temps réglementaire. Furieux, leurs supporters avaient aussi tenté d'envahir la pelouse.

Finalement le Marocain Brahim Diaz avait raté son penalty et les Sénégalais étaient revenus disputer la fin de partie, pour la remporter dans la prolongation.

«Comportement antisportif envers l'arbitre»

Pape Thiaw est suspendu par le jury disciplinaire de la CAF pour «pour comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football», précise la confédération africaine.

Les attaquants sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr ont également été suspendus pour deux matches pour «comportement antisportif envers l'arbitre». Et la fédération sénégalaise écope elle d'un total de 615'000 dollars d'amende «pour le comportement inapproprié de ses supporters, ayant porté atteinte à l'image du football», «pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique, en violation des principes de fair-play, de loyauté et d'intégrité», ainsi que «pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements».

Un «vrai patriote»

Les autorités sénégalaises ont indiqué jeudi lors d'une conférence de presse qu'elles feraient appel des sanctions de la CAF, la ministre des Sports Khady Diène Gaye jugeant que Thiaw s'était comporté «en vrai patriote».

«Tout ce qui est possible (réd: sur les voies de recours), nous allons le faire pour atténuer les sanctions», a réagi jeudi la ministre sénégalaise des Sports devant la presse. «Le coach s'est comporté en Sénégalais et en vrai patriote. Nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses cotés», a-t-elle ajouté, tout en renvoyant le suivi du dossier auprès de la CAF à la seule Fédération sénégalaise de football (FSF).

Marocains aussi sanctionnés

Le camp marocain est aussi sanctionné: le défenseur du Paris St-Germain Achraf Hakimi écope ainsi de deux matches de suspension, dont un ferme, pour «comportement antisportif». Le milieu Ismaël Saibari, qui avait tenté de voler la serviette du gardien sénégalais durant la finale de la CAN, écope lui de trois matches de suspension, également pour «comportement antisportif».

La Fédération marocaine est quant à elle sanctionnée de 200'000 dollars d'amende en raison du comportement des ramasseurs de balle, et de 100'000 dollars «pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre». S'ajoutent 15'000 dollars pour utilisation de lasers par des supporters.

Ces sanctions prendront effet dès la campagne des qualifications pour la prochaine CAN 2027.