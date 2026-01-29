La célébration de Benfica tourne presque au drame

À la 90e+8, le gardien du Benfica a fait chavirer la Luz. Mais l’explosion de joie a bien failli mal tourner pour Gianluca Prestianni, percuté lors des célébrations par un membre du staff.

Le but d'Anatoliï Troubine à la 90e+8 face au Real Madrid, mercredi soir, a plongé l'Estádio da Luz, antre du Benfica, dans la folie. Et pour cause: le gardien ukrainien du club portugais venait d'envoyer son équipe au tour suivant de la Champions League alors qu'il se dirigeait tout droit vers l'élimination.

De quoi provoquer un rugissement impressionnant dans l'enceinte, mais aussi faire sauter de joie le staff et les remplaçants, qui ne se sont pas gênés pour courir sur le terrain et fêter la bonne nouvelle avec les acteurs de la partie. Forcément. Reste que ce moment de joie a failli tourner au drame pour Gianluca Prestianni.

Plus de peur que de mal

L'ailier argentin, sorti à la 87e minute, a été percuté, involontairement bien sûr, par un membre de son propre staff qui, pas équipé de chaussures à crampons, a glissé et taclé le numéro 25. Et ce, les deux pieds en avant. Une action qui aurait très clairement valu un carton rouge si ce membre du staff avait été un joueur.

Finalement, plus de peur que de mal pour l'Argentin, qui a tout de même mis quelques instants avant de pouvoir se relever et de poursuivre les célébrations avec ses coéquipiers et le public. Et de pardonner son agresseur?