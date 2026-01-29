DE
FR

Taclé les deux pieds en avant!
La célébration de Benfica tourne presque au drame

À la 90e+8, le gardien du Benfica a fait chavirer la Luz. Mais l’explosion de joie a bien failli mal tourner pour Gianluca Prestianni, percuté lors des célébrations par un membre du staff.
Publié: 18:12 heures
1/2
Le but d'Anatoliï Troubine a plongé l'Estádio da Luz, antre du Benfica, dans la folie.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Le but d'Anatoliï Troubine à la 90e+8 face au Real Madrid, mercredi soir, a plongé l'Estádio da Luz, antre du Benfica, dans la folie. Et pour cause: le gardien ukrainien du club portugais venait d'envoyer son équipe au tour suivant de la Champions League alors qu'il se dirigeait tout droit vers l'élimination.

De quoi provoquer un rugissement impressionnant dans l'enceinte, mais aussi faire sauter de joie le staff et les remplaçants, qui ne se sont pas gênés pour courir sur le terrain et fêter la bonne nouvelle avec les acteurs de la partie. Forcément. Reste que ce moment de joie a failli tourner au drame pour Gianluca Prestianni.

Plus de peur que de mal

L'ailier argentin, sorti à la 87e minute, a été percuté, involontairement bien sûr, par un membre de son propre staff qui, pas équipé de chaussures à crampons, a glissé et taclé le numéro 25. Et ce, les deux pieds en avant. Une action qui aurait très clairement valu un carton rouge si ce membre du staff avait été un joueur.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Finalement, plus de peur que de mal pour l'Argentin, qui a tout de même mis quelques instants avant de pouvoir se relever et de poursuivre les célébrations avec ses coéquipiers et le public. Et de pardonner son agresseur?

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus