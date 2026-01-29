Bryan Okoh ne sera resté que six mois au Lausanne-Sport. Le défenseur central de 22 ans s'est officiellement engagé avec l'AJ Auxerre ce jeudi.

Blick Sport

Six mois, et c'est tout! Bryan Okoh, présenté comme le chef de la défense et le successeur de Noë Dussenne à son arrivée à Lausanne l'été dernier, a quitté le LS en ce mois de janvier et s'est engagé avec l'AJ Auxerre.

Le défenseur central de 22 ans a disputé 29 rencontres avec le LS, étant régulièrement titulaire en Conference League, moins en Super League où il était victime de la concurrence de Karim Sow et de Kevin Mouanga.

Le Lausanne-Sport indique avoir reçu une offre «représentant une belle opportunité professionnelle pour le joueur de la part de l’AJ Auxerre». Bryan Okoh a ainsi «exprimé le souhait de poursuivre sa progression au sein d’un projet sportif évoluant dans l’un des cinq grands championnats européens».

«Fidèle à ses valeurs et à l’importance accordée aux relations humaines, le FC Lausanne-Sport a respecté le choix du joueur, tout en veillant à préserver les intérêts sportifs et financiers du club», a-t-il été communiqué ce jeudi.

En clair, le LS récupère une somme de transfert, sans doute à sept chiffres, pour un joueur arrivé libre l'été dernier. Avec le jeune Rodolfo Lippo, Karim Sow et Kevin Mouanga sous contrat en défense centrale, le club vaudois a sans doute besoin de recruter un joueur dans ce secteur de jeu d'ici au 15 février, date de clôture du mercato.