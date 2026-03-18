Le Sénégalais Mamadou Sarr a passé une sale soirée

Mamadou Sarr est peut-être le premier footballeur du monde à avoir perdu deux matches en même temps. Après avoir été éliminé de la Champions League face au PSG, le Sénégalais de Chelsea a appris que la CAN avait été perdue sur tapis vert.

Blick Sport

Au coup de sifflet final du match retour entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, il y a peut-être eu un bref moment de soulagement pour le jeune Mamadou Sarr (20 ans). L'enfer face au club français était fini pour lui et les Blues, qui, en plus de la défaite 2-5 au Parc des Princes la semaine passée, ont pris une nouvelle fessée ce mardi, devant leur public à Stamford Bridge (0-3). Fautif sur l'ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia, le Sénégalais a été remplacé à la mi-temps.

Au bout du compte, il y a donc une élimination en huitièmes de finale de la Champions League pour la formation londonienne, et une revanche prise par le PSG après la défaite en Coupe du monde des clubs l'été dernier, aux Etats-Unis.

Deux fois le même score

Sauf que le cauchemar de Mamadou Sarr n'était pas fini. Au moment de regagner les vestiaires à la fin du match, il a sans doute appris une nouvelle qui lui a mis un nouveau coup sur la tête. La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé que la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier (0-1 ap) n'était pas licite. Le défenseur de Chelsea avait joué l'intégralité de la rencontre à Rabat.

Les Lions de la Téranga ont en effet quitté le terrain durant la rencontre, pour contester une décision arbitrale et, selon l'article 84 du règlement de la compétition, l'équipe est «considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition». En d'autres termes, le Maroc a été sacré champion sur tapis vert (3-0).

En l'espace de quelques minutes, Mamadou Sarr est peut-être devenu le premier footballeur de l'histoire à perdre en même temps deux rencontres, qui plus est sur le même score.